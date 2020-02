Weight Loss Diet: वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए! यह दो चीजें करेंगी पेट की चर्बी को दूर, घटाएंगी मोटापा

Weight Loss Diet: अगर आप भी सर्दियों में जमकर खाने वाले लोगों में से हैं तो यकीनन फरवरी के इस महीने में आपको अपने बढ़े हुए पेट को देखकर बीते कुछ महीनों में साग में जो एक्‍सट्रा घी डाला था उस पर गुस्‍सा आ रहा होगा. आपका वजन कम होना (Weight Loss) या ज्‍यादा आपकी डाइट (Diet) और जीवनशैली पर काफी हद तक निर्भर करता है. लेकिन कुछ चीजों को अनदेखा कर अक्‍सर हम वजन बढ़ा लेते हैं और इसके बाद पेट पर जमी चर्बी को कम (Lose Belly Fat) करने के उपाय तलाशते रहते हैं. बेहतर तो यही है क‍ि आप अपने आहार (Weight Loss Diet) को ही ऐसा रखें जो वजन को संतुलित रखे. अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं और वजन बढ़ गया है. और अब आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं, तो यकीनन आप तेजी से वजन घटाने के घरेलू नुस्‍खे तलाश रहे होंगे. वजन कम करने के लिए भोजन को संतुलित करना जितना जरूरी है उतना ही यह भी कि आप वजन कम करने के लिए योग या व्‍यायाम (Weight Loss Exercise or Yoga) करें. यह आपको सक्रिय रखने और कैलोरी बर्न (How to Burn Calories) करने में मदद करेगा. फिर भी अगर आप मोटापा घटाने या पेट पर जमी चर्बी को कम करने के लिए घरेलू नुस्‍खे तलाश रहे हैं या वजन कम करने के लिए ड्रिंक्‍स के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो वजन कम करने की दवा की बजाए वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय (Remedies For Weight Loss) अपनाएं. वजन कम करने के लिए भोजन को सही करें और फिर वजन कम करने के सबसे उत्तम उपाय (Best Remedy For Weight Loss) को तलाशें. अब सवाल उठता है क‍ि इस सबके बाद भी वजन कम कैसे करें, तो आप इसके लिए वजन कम करने वाले आहार को चुन सकते हैं, लेकिन 7 दिनों में वजन 10 किलो कम करने के लिए दी जाने वाली दवा या डाइट प्‍लान से खुद को दूर ही रखें यह अनहेल्‍दी तरीके से वजन या मोटापा घटाते हैं. तो हम आपको बताते हैं वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए-

जी हां, कॉफी वजन कम (Lose Weight)करने में भी मददगार हो सकती है. लेकिन तब जब यह बिना दूध के तैयार की गई हो. हां दूध की जगह अगर आप इसमें नींबू का जूस मिला दें, तो यह कमाल के रिजल्ट दे सकती है. आपका यह छोटा सा स्टेप कई किलो वजन (Shed Those Kilos) कम करने का काम कर सकता है. तों अगर आप तेजी से वजन कम करने का प्‍लान कर रहे हैं तो सुबह सुबह जो आप कॉफी पीते हैं उसमें नींबू जूस के इस मिक्स को जरूर शामिल करें. वजन कम करने के लिए कुछ लोग क्‍या-क्‍या नहीं करते. कई बार तो हर किसी की सलाह को मानकर सेहत के साथ खि‍लवाड़ तक कर लिया जाता है. लेकिन कुछ ही दिनों में इसके नुकसान नजर आने लगते हैं. लेकिन इसके लिए आप एक नया तारीका अपना सकते हैं जो स्वाद में मजेदार और रिफ्रेशिंग होगा.

वजन कम करने के लिए ग्रीन कॉफी (Green Coffee For Weight Loss)

इसके साथ ही साथ अगर आप पेट पर जमी वसा को कम करना चाहते हैं तो ग्रीन कॉफी (Green Coffee) को चुन सकते हैं. ग्रीन कॉफी में भरपूर विटामिन और खनिज पाया जाता है. जो वजन कम करने और फैट जलाने में मदद कर सकते हैं.

तेजी से वजन कम और पेट की चर्बी कम करने में कैसे मददगार है कॉफी और नींबू (Can the Coffee Diet Really Help With Weight Loss)

1. ग्रीन कॉफी बीन्स एंटीऑक्सिडेंट्स से समृद्ध है. शरीर में आने वाली हर हानिकारक प्रभाव से यह आपको दूर व स्वस्थ रखता है. ग्रीनब्रू के बीन्स 100 प्रतिशत भुने हुए और स्वस्थ्य हैं.

2. ग्रीन कॉफी बीन्स में क्रोनॉलोजीकल एसिड होता है. इस तरह की कॉफी का सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है. मेटाबॉलिज्म रेट सही मात्रा में होने से आप में सकरात्मक ऊर्जा बनी रहती है. इससे आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका मन सही रूप से लगता है.

4. नींबू का रस (Lemon juice) मेटाबोलिज्म बढ़ाने का काम करता है. इसलिए ही कहा जाता है कि दिन की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी से करनी चाहिए.

5. मेटाबॉलिज्म बढ़ने से फैट आसानी से बर्न होता है. जो वजन को तेजी से कम करता है. वजन कम करने के लिए रोजाना सिर्फ आधे नींबू का रस लेना ही काफी होता है.

6. इसके साथ ही नींबू का रस आपको हाइड्रेट रखता है. इसमें कैलोरी भी कम होती है.

7. एक गिलासा नींबू के पानी में महज 6 कैलोरी होती हैं. तो हुआ न यह परफेक्ट लो कैलोरी ड्रिंक.

