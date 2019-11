Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर से भी खतरनाक, जानें ब्लड प्रेशर के लक्षण, कारण, घरेलू उपाय

खास बातें क्यों होता है लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर से खतरनाक? ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं कारण और लक्षण. जानें ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मल रखने के घरेलू नुस्खे.

Blood Pressure: ब्लड प्रेशर (BP) अचानक से बढ़ना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे में मरीज को तुरंत बीपी कंट्रोल करने की जरूरत होती है. हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) और ब्लड प्रेशर लो (Low Blood Pressure) होने पर आप क्या उपाय करते हैं? दवाईयों का सेवन हाई ब्लड प्रेशर को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. हां, दवाईयां कुछ समय के लिए आपके ब्लड प्रेशर (BP) को कंट्रोल में रख सकती हैं, लेकिन यह इसे जड़ से खत्म करने में मददगार साबित नहीं हो सकती. आजकल के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बेहद आम हो गई है. बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से कभी भी बीपी बढ़ जाता है. बढ़ते बीपी को कंट्रोल करने के लिए लोग दवाईयों का सेवन करते हैं, लेकिन दवाइयों का सेवन करने से हमारे शरीर को कई अन्य नुकसान भी पहुंचते हैं.

Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर की तुलना में लो-ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा खतरनाक होती है. अक्सर हम सभी हाई ब्लड प्रेशर की तो बात करते हैं लेकिन लो ब्लड प्रेशर के लक्षण और कारण (Low Blood Pressure Symptoms And Causes) के बारे में बहुत कम जानते हैं. लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट (Low Blood Pressure Treatment) और कुछ घरेलू उपाय (Home Remedies For Blood Pressure) के माध्यम से परेशानी को दूर किया जाता सकता है. हम यहां पर लो ब्लड प्रेशर के लक्षण, कारण के साथ टीटमेंट और घरेलू उपाय भी बता रहे हैं... क्या आपको भी लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा ज्यादा खतरनाक होता है तो आप गलत हो सकते हैं यहां जानिए लो ब्लड प्रेशर कैसे हाई ब्लड प्रेशर से खतरनाक हो सकता है...

Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर की तुलना में लो-ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा खतरनाक होती है

लो-ब्लड प्रेशर की वजह से हृदय रोग, इंडोक्रोनिक डिजीज, और न्यूरोराजिकल डिसआर्डर का खतरा बढ़ जाता है. कुछ लोगों में लो-ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग में ऑक्सिजन की सप्लाई बंद हो जाती है. लो ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर के कारण Low Blood Pressure Symptoms

1. प्रेगनेंसी

अक्सर प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को लो-ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है. अगर कई बार ऐसा होता है तो जल्द ही इसकी जांच करवानी चाहिए. कई बार प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर का कारण डिहाइड्रेशन और पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है.

2. हृदय रोग

ब्लड फ्लो सही न रहने से भी कुछ दिल की बीमारियां हो सकती है. ऐसे में सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर का पता लगाना जरूरी होता है.

3. डिहाइड्रेशन

शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की स्थिति में लो-ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है. जो लोग हमेशा कम पानी पीते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. पानी के अलावा इंसान को अन्य तरल पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए. नींबू पानी, नारियल पानी, संतरे का जूस, पालक, चुकंदर का जूस जरूर पीना चाहिए.

Blood Pressure: पोषक तत्वों की कमी से ब्लड प्रेशर लेवल प्रभावित हो सकता है

लो ब्लड प्रेशर का कारण | Cause Of Low Blood Pressure

पोषक तत्वों की कमी: शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी लो-ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है. विटामिन बी 12 और आयरन की कमी होने पर लो-ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए सभी पोषक तत्वों वाली हेल्दी डाइट जरूरी होती है.

लो ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट Low Blood Pressure Treatments

अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है तो कुछ सामान्य से लो-ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट हैं. जिनको आप घर पर भी कर सकते हैं.

नमक का सेवन करें



जो लोगो कम नमक का सेवन करते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की परेशानी देखी जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो आपको नमक अधिक खाने की आदत डालनी चाहिए.

पानी व तरल पदार्थ

लो ब्लड प्रेशर की परेशानी से बचने के लिए पानी और तरल पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर के घरेलू उपाय Home Remedies To Cure Low Blood Pressure

- बादाम का पेस्ट बनाकर गर्म पानी के साथ पीने से भी लो ब्लड प्रेशर की परेशानी ठीक होती है.

- जो लोग लो-ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको चुकंदर के जूस का सेवन रोजाना करना चाहिए.

- जब ब्लड प्रेशर कम होने लगे तो ब्लैक काफी का सेवन फायदेमंद होता है.

- एक्सरसाइज जरूर करें. व्यायाम की शुरुआत धीर-धीरे करें.

