Lunar Eclipse: 10 जनवरी को लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें समय और सूतक, गर्भवती महिलाएं बरतें ये सावधानियां!

खास बातें चंद्रग्रहण 10 जनवरी की रात को इतने बजे लगेगा. यह चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) लगभग 4 घंटे का होगा. गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए ये सावधानियां!

Chandra Grahan 2020 In India Date and Time: पिछले साल 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगा था, जिसके बाद सभी को इस साल यानि 2020 के चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) का इंतजार है. अगर आप जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा ((Lunar Eclipse 2020), सूतक कब तक होगा. चंद्र ग्रहण का समय (Lunar Eclipse Time) कितने बजे से होगा, तो आपको बता दें, 10 जनवरी, शुक्रवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) लगने वाला है. यह चंद्र ग्रहण 10 जनवरी रात 10:37 बजे से शुरू होकर अगले दिन 2:42 बजे सुबह तक चलेगा. यह चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा. कहा जाता है कि ग्रहण को नंगी आखों से नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या चंद्र ग्रहण के दौरान भी सावधानियां (Precautions During Lunar Eclipse) बरतने की जरूरत होती है? हिंदू धर्म के अनुसार हर ग्रहण का व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है! खासकर गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के लिए यह काफी अहंम हो सकता है. इससे बचने के त्योतिषी कई उपाय भी बताते हैं, लेकिन उपछाया चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) को शास्त्रों में ग्रहण के रूप में नहीं देखा गया है. मांद्य चंद्र ग्रहण होने से इस ग्रहण का सूतक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ग्रहण काल (Eclipse Time) में पूजा-पाठ जैसे कर्म किए जा सकेंगे. ज्योतिषीय गणना के मुताबित इस चंद्र ग्रहण का कोई असर नहीं होगा. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण में कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है.

मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरा प्रदूषित किरणें स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है इसलिए लोगों को इससे बचने की सलाह दी जाती है. इसमें भी चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा खराब प्रभाव गर्भवती (Pregnant) महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है, जो बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत (Mental Health) को खराब कर सकता है. यहां जानें ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम बताए जाते हैं.

कैसे लगता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण

चंद्रगहण की बात हर जगह चल रही हैं ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल तो आता ही है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है तो आपको बता दें. चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटानाएं हैं. चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आता जाता है.

2020 Lunar Eclipse: चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) में गर्भवती महिला को कुछ नियम फॉलो करने होते हैं!

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बरते ये सावधानी!

1. भोजन को खाने से बचें

आमतौर पर ग्रहण में बने हुए खाने को न खाने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को निराहार रहना चाहिए. इस दौरान ग्रहण की हानिकारक किरणों से भोजन प्रदूषित कर सकती है. इससे गर्भवती महिला और शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना रहती है. अगर घर पर खाना बना हो तो उसमें तुरंत तुलसी के पत्ते डाल दें.

2. चाकू, कैंची, सुई का न करें इस्तेमाल

कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्रियों को नुकीली चीजों जैसे चाकू, कैंची, सूई आदि का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. माना जाता है कि ऐसा न करने पर होने वाले शिशु के किसी भी अंग को नुकसान पहुंच सकता है.

3. ग्रहण के बाद नहाना जरूरी

कहा जाता है कि ग्रहण के बाद गर्भवती महिला को जरूर नहाना चाहिए. नहीं तो शिशु को त्वचा संबधी रोग लग हो सकते हैं. ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को नहाना जरूरी होता है.

4. ग्रहण के दौरान न बनाएं संबंध

माना जाता है कि ग्रहण के दौरान पति-पत्नि को संबंध बनाने से बचना चाहिए. साथ ही ग्रहण के दौरान दवा का सेवन करने, भगवान की मूर्तियों को छूने और सोने से बचना चाहिए.

5. ग्रहण के समय बाहर जानें से बचें

माना जाता है कि गर्भवती महिला अगर ग्रहण देख लेती है तो उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर निकलने से भी बचना चाहिए.

क्या होता है उपच्छाया चंद्र ग्रहण?

कई लोगों के मन में सवाल होगा कि उपच्छाया चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो आपको बता दें उपच्छाया चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) तब होता है जब सूरज और चांद के बीच पृथ्‍वी घूमते हुए आती है, लेकिन ये तीनों एक सीध में नहीं होते हैं. पृथ्वी के बीच के हिस्से से पड़ने वाली छाया को अंब्र (Umbra) कहते हैं. चांद के बाकी हिस्‍से में पृथ्‍वी के बाहरी हिस्‍से की छाया पड़ती है, जिसे पिनम्‍ब्र या उपच्छाया (Penumbra) कहते हैं.

