Manjishtha Benefits: मंजिष्ठा के फायदे और नुकसान, डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगों में है फायदेमंद

Benefits of Manjishtha or Majeeth: मंजिष्ठा का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है.

खास बातें मंजिष्ठा के फायदे जान कर उससे कई स्वास्थ्य लाभ लिए जा सकते हैं. मजीठ नाम के पौधे की जड़ को मंजिष्ठा कहा जाता है. जानते हैं मंजिष्ठा के फायदे और नुकसान के बारे में.

Manjishtha Benefits & Side Effects: मंजिष्ठा के फायदे जान कर उससे कई स्वास्थ्य लाभ लिए जा सकते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि मंजिष्ठा क्या होता है. असल में मजीठ नाम के पौधे की जड़ को मंजिष्ठा कहा जाता है. मजीठ नाम के इस पौधे का वैज्ञानिक नाम रूबिया कॉर्डिफोलिया एल (Rubia Cordifolia L) होता है, जिसे अंग्रेजी में कॉमन मैडर या इंडियन मैडर (Rose Madder or Common Madder) के नाम से भी जाना जाता है. रुबिया टिनिक्टोरम जिसे गुलाब मैडर या कॉमन मैडर या डायर का मैडर के नाम से भी जाना जाता है हर्बसियस बारहमासी पौधे की प्रजाति है. यह बेडस्ट्रॉ और कॉफी परिवार से जुड़ा है, जो फूलों वाले पौधे की एक प्रजाति है. इस पौधे की खेती इसकी जड़ों के लिए की जाती है. आयुर्वेद में मंजिष्ठा का इस्तेमाल (Use of Manjishtha) कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है. इसे एक रामबाण दवा माना जाता है. इस जड़ी-बूटी का इस्तेमाल डायबिटीज (Diabetes), दिल के रोगों और कैंसर (Cancer) जैसे रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है. तो चलिए जानते हैं मंजिष्ठा के फायदे (Majeeth) और नुकसान के बारे में

मंजिष्ठा के फायदे (Benefits of Manjistha)

1. वजन कम करने में मंजिष्ठा के फायदे

जी हां, अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो मंजिष्ठा इसमें आपकी मदद कर सकता है. वजन कम करने के लिए आप मंजिष्टा को अपनी चाय में एड कर सकते हैं या फिर मंजिष्ठा की चाय या काढ़ा बनाकर ले सकते हैं.



2. डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फायदेमंद है मंजिष्ठा

वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मंजिष्ठा में एंटी-डायबिटीक गुण होते हैं, जो मधुमेह यानी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं.

3. कैंसर की रोकथाम में फायदेमंद है मंजिष्ठा

मंजिष्ठा की जड़ में एंटी कैंसर गतिविधियां पाई गई हैं. कई शोध इस बात का दावा कर चुके हैं कि मंजिष्ठा कैंसर के खतरे को कम करने और कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकने में मददगार होता है. मंजिष्ठा में मोलुगिन यौगिक होता है, जो कैंसर के खतरे को कम करता है.

4. पीरियड के दर्द को कम करने में फायदेमंद है मंजिष्ठा

जी हां, मंजिष्ठा का इस्तेमाल कर आप मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत पा सकती हैं. इसे साथ ही आयुर्वेद में मंजिष्ठा को पीरिड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करने के लिए दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है.

5. मंजिष्ठा के फायदे पथरी की समस्या में

मंजिष्ठा के फायदे कई रोगों में होते हैं. इसे पथरी के उपचार में भी उपयोगी माना जाता है. मंजिष्ठा गुर्दे (किडनी) और पित्त की थैली की पथरी के इलाज में लाभकारी होती है.

मंजिष्ठा के नुकसान (Side Effects of Manjishtha)

क्योंकि मंजिष्ठा एक आयुर्वेदिक औषधि है, जोकि पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर करता हे, तो इसके नुकसान न के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर अगर इसका नियंत्रित मात्रा से अधिक सेवन किया जाए तो यह नुकसान पहुंचा सकते हैं.

- मंजिष्ठा में कलरिंग एजेंट होते हैं. तो यह मूत्र के रंग को प्रभावित कर सकता है.

- गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

