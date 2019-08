Monsoon skincare: कील मुंहासे हटाने के घरेलू उपाय, जानें कैसे पिंपल को दूर भगाएं, पढ़ें पिंपल हटाने के घरेलू नुस्खे

खास बातें खाने से जुड़ी गलत आदतें पिंपल का कारण बन सकती हैं. कई प्राकृतिक चीजें हैं जो कील मुंहासों को ठीक करने में मददगार हैं. मुंहासे ही नहीं, त्वचा की देखभाल के लिए कई घरेलू नुस्खे होते हैं.

How To Remove Pimples In Hindi: मौसम बदल रहा है. बदलता मौसम अक्सर सेहत से जुड़ी कई परेशानियां ला देता है. खासकर बरसात का मौसम. बरसात के मौसम में अक्सर त्वचा से जुड़ी समस्याएं (Skin Problems) पैदा हो जाती है. कुछ लोग तो इस मौसम में चेहरे पर दाने की शिकायत करते हैं. इस मौसम में कई तरह के पिंपल्स हो जाते हैं. ऐसे में समझना जरूरी है कि पिंपल्स के प्रकार कितने हैं. अक्सर लोग पिंपल हटाने की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि पिंपल हटाने का यह तरीका काम कर जाए. पिंपल हटाने के घरेलू नुस्खे (Home Remedies For Acne) भी बहुत मौजूद हैं. लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस तरीके को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह पिंपल के दाग हटाने (Pimple Scar) के उपाय के तौर पर भी काम करेगा या नहीं. मुंहासे के लक्षण को समझ कर उसके लिए पिम्पल्स क्रीम या कील मुंहासे का घरेलू उपाय चुनना चाहिए. कील मुंहासे के घरेलू उपाय (Acne Treatment) तो बहुत हैं साथ ही साथ कील मुंहासे हटाने की क्रीम (acne cream) भी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन यह कितनी प्रभावी है यह सोचने और परखने वाली बात है. कुछ लोग तो समस्या बढ़ने पर कील मुंहासे की अंग्रेजी दवा ले लेते हैं. लेकिन इसके शरीर पर और दूसरे प्रभाव पड़ सकते हैं. जहां तक बात है चेहरे से कील मुंहासे हटाने के उपाय की तो पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि मुंहासे होने के कारण क्या हैं. यह समझने के बाद आप कील मुंहासों से आराम से निजाद पा सकेंगे. मानसून में कील मुंहासों की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में मानसून में स्किन केयर और ज्यादा महत्व रखती हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं मानसून स्किन केयर टिप्स-

चेहरे पर जले के निशान होंगे दूर, काम आएगा 'सिलिकॉन मास्क'...

बदलते मौसम का न पड़े त्वचा पर असर, रखें ध्यान...

स्किन केयर: पिम्पल्स तेज़ी से कम करने के असरदार नुस्खे | Skin problems: Acne Remedies You must Try

1. मुंहासे ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें हल्दी

हल्दी त्वचा की कई समस्याओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली सामग्रियों में से एक है. यह जीवाणुरोधी गुणों से भरा हुआ है, जो मुंहासे होने से रोकता है या मुंहासे कम करता है. यह भी एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भरी हुई है, जो आपको लालिमा और सूजन से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है. पिंपल को ठीक करने के लिए आप हल्दी को त्वचा के उस हिस्से पर लगाएं. इसे सही तरह से लगाने के लिए आप हल्दी और दूध को मिलाकर पेस्ट बना लें. यह लगाने में ज्यादा आसान होगा.

सेक्स लाइफ: औरतों के मुकाबले मर्दों में तीन गुना ज्यादा होती है यह चीज

ऑर्गेज्म तक न पहुंच पाने के ये हो सकते हैं कारण, आपको भी जरूर जानने चाहिए

Home Remedies for Acne: मुंहासों के लिए घरेलू नुस्खों में हल्की खूब काम की साबित हो सकती है. Photo Credit: iStock

2. कील मुंहासे ठीक करने में मदद करेगा शहद

शहद एक और शक्तिशाली प्राकृतिक घटक है, जो आपको मुंहासे से लड़ने में मदद कर सकता है. शहद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है और आपकी त्वचा को साफ करता है. यह अनावश्यक गंदगी और बैक्टीरिया को हटाता है, जो त्वचा के छिद्रों में प्रवेश करता है. शहद का उपयोग करने के लिए, आप इसे हल्दी या दालचीनी के साथ मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं.

Sex Mistakes : संबंध बनाने के बाद महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम

3. पिंपल और दानों से राहत के लिए इस्तेमाल करें सेब का सिरका

अगर आप सनबर्न, दाने और मुंहासों से जूझ रहे हैं तो सेब के सिरके की बॉटल को अपने पास रखें. क्योंकि यह एंटिफंगल और एंटिबैक्टिरियल होता है तो यह आपकी त्वचा के पोर्स को बैक्टीरिया, तेल और धूल से बचा कर रखेगा. इसे चेहरे पर सीधे अप्लाई करें और कुछ देर बाद पानी से धो दें.

Orange Peel For Glowing Skin: नेचुरल ग्‍लो के लिए घर में बनाए फेस मास्‍क

4. कील मुंहासों को ठीक करेगा नींबू का रस

नींबू सबसे आम घटक है, जो आप लगभग हर रसोई में आसानी से पा सकते हैं. नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आपकी त्वचा के लिए बेहद अच्छा होता है. यह मुँहासे के इलाज में मदद कर सकता है और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा सकता है. आप नींबू के रस को शहद या गुलाब जल के साथ मिलाकर अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं.

8 वजहें, आखिर क्यों महिलाओं के लिए अच्छा है हस्तमैथुन, जानें लाइफस्टाइल कोच लुक कुटिनो से

Home Remedies for Acne: नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है. Photo Credit: Pixabay

चेहरे पर साबुन लगाने के ये होते हैं नुकसान, भूलकर भी न करें इस्तेमाल

5. बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा के सौंदर्य लाभों ने हाल ही में लोकप्रियता हासिल की है. बेकिंग सोडा मुंहासे के ब्रेकआउट और सूजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. त्वचा के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करने के विभिन्न तरीके हैं. आप इसे नींबू या दही या बस पानी के साथ मिला सकते हैं और पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं.

प्रोटीन से भरपूर अंडा हेल्‍थ और स्किन को देता है गजब के फायदे

यह लेख डॉक्टर शिरीन के इनपुट्स के साथ लिखा गया है. डॉक्टर शिरीन कॉस्मेटिक और लेजर फिजिशियन हैं.

और खबरों के लिए क्लिक करें.

खुबानी के तेल के हैं कई फायदे, डेंड्रफ करें दूर, स्किन को करे मॉइस्‍चराइज

जानिए आपकी हेल्‍थ के बारे में क्‍या कहते हैं बाल, स्किन और आंखें

स्किन और बाल बनेंगे Healthy and Beautiful, अगर अपनाएंगे ये टिप्स...

बरसात में अब एलर्जी से परेशान नहीं मौसम का लुत्फ उठाएं, यूं एलर्जी से रहें दूर