Mustard Leaves Benefits: सर्दियों में हर किसी को क्यों करना चाहिए सरसों के पत्तों का सेवन? यहां हैं 4 दिलचस्प कारण

Mustard Leaves Health Benefits: सर्दियों में कई ऐसी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए चमत्कार कर सकती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों में सरसों की पत्तियां सबसे ज्यादा हेल्दी मानी जाती हैं. सरसों की पत्तियों के फायदे (Benefits Of Mustard Leaves) कई हैं. सरसों के पत्ते आमतौर पर सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं. ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभों से भरे होते हैं. सरसों की पत्तियों में कम कैलोरी और विभिन्न प्रकार के आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं. सिर्फ सरसो का साग (Mustard Greens) ही नहीं, इन पत्तों को उबालकर, अलग-अलग खाद्य पदार्थों की तैयारी के लिए हिलाया-तला या स्टीम किया जा सकता है. यहां इस हरी पत्तेदार सब्जी (Green Leafy Vegetable) के कुछ उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ हैं जिन्हें आपको सर्दियों के मौसम में मिस नहीं करना चाहिए.

न्यूट्रिशनिस्ट रिधिमा बत्रा ने सरसो के पत्तों के स्वास्थ्य लाभों को साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया और आपको इस सर्दियों के सरसों के पत्ते वाली सब्जी को मिस नहीं करना चाहिए.

"सर्दियों के समय में बाजार में रसीली हरी पत्तेदार सब्जियों से भरे होते हैं. सरसों का साग एक शाकाहारी व्यंजन है, जिसे मौसमी सरसों के पत्तों के साथ-साथ अन्य पत्तेदार सब्जियों जैसे कि बथुआ, पालक और मूली के पत्तों के साथ बनाया जाता है" बत्रा अपनी पोस्ट में लिखती हैं.

वह आगे कहती हैं, "सरसों की पत्तियां सबसे अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, क्योंकि वे फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर कैलोरी में कम हैं. इन पत्तियों से तीन शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की सबसे बड़ी मात्रा की आपूर्ति हो सकती है. इसमें विटामिन के, ए और सी काफी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा, वे मैंगनीज, फोलेट और विटामिन ई का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं. साथ में वे अस्थमा, हृदय रोगों और रजोनिवृत्ति के लक्षणों से जूझ रहे लोगों को अद्भुत लाभ प्रदान करते हैं."

इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद: सरसों की पत्तियां विटामिन सी से भरी होती हैं जो इम्युनिटी बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं.

पुरानी बीमारियों को रोकता है: सरसों के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं और कई बीमारियों को रोकते हैं.

आंखों की सेहत के लिए अच्छा: सरसों के पत्ते विटामिन ए का अच्छा स्रोत होते हैं जो आपकी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है. विटामिन ए आपकी त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी सहायक है.

दिल के स्वास्थ्य में सुधार करता है: ज्यादातर हरी पत्तेदार सब्जियां कोलेस्ट्रॉल के स्तर और अन्य हृदय रोग के जोखिम कारकों को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं.

जानिए इन्हें डाइट में कैसे शामिल किया जाए | Know How To Include Them In The Diet

सरसों के साग सरसों के पत्तों से तैयार आम व्यंजन हैं. इस देसी डिश के अलावा, आप सरसों की पत्तियों को दाल के साथ पका सकते हैं या इसे सूप, पास्ता, सलाद, स्मूदी या रस में मिला सकते हैं.

सावधान!

बत्रा ने अपनी पोस्ट में कहा, "एंटीकोआगुलंट्स का उपयोग करने वाले या ज्ञात ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी वाले लोगों को सरसों के पत्तों का सेवन सीमित करना चाहिए"

(सुश्री रिधिमा बत्रा एक प्रमाणित डायबिटीज शिक्षक, खेल पोषण विशेषज्ञ और पोषण परिभाषित की संस्थापक हैं)

