National Doctors Day 2020: क्यों मनाते हैं डॉक्टर्स डे और इन कोट्स के साथ कोरोना के योद्धाओं विश करें Happy Doctors Day

National Doctors Day 2020: कोविड 19 से जंग के में डॉक्टर्स फ्रंट लाइन योद्धा के तौर सामने आए हैं.

National Doctors Day 2020 : हर साल नेशनल डॉक्टर डे एक थीम (National Doctor's Day 2020 Theme) पर मनाया जाता है. राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (Doctor's Day) का आयोजन एक थीम के साथ किया जाता है. बीते साल पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के साथ हिंसक घटनाएं सामने आई, जिसके बाद देशभर के डॉक्टर्स में आक्रोश व गुस्सा देखा गया. जिसके चलते थीम रखी गई थी 'डॉक्टरों के प्रति हिंसा को लेकर जीरो सहिष्णुता' (Zero tolerance to violence against doctors and clinical establishment). इस साल कोरोनावायरस महामारी के बीच अभी तक नेशनल डॉक्टर डे की थीम की घोषणा नहीं की गई है. डॉक्टर को भगवान का दर्जा देने वाले देश में डाक्टर्स के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया (National Doctor's Day) जाता है. कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) में डॉक्टर फ्रंट लाइन योद्धा के रूप में सामने आए हैं. इस मौके पर अगर आप भी फेसबुक, व्हट्सएप या इंस्टाग्राम पर डॉक्टर्स के लिए कोट्स या मैसेज लिखना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज और कथन हम आपको नीचे बता रहे हैं'