National Nutrition Week 2020: कब्ज के ये हैं 4 असल कारण, इन 5 चीजों को खाने से मिलेगा कब्ज से छुटकारा!

Causes Of Constipation:कब्ज अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग लक्षण दिखा सकता है

खास बातें शारीरिक रूप से सक्रिय रहना कब्ज को दूर रखने का एक प्रभावी तरीका है.

फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने से भी मदद मिल सकती है.

कब्ज को रोकने के लिए पर्याप्त पानी पिएं.

National Nutrition Week 2020: हेल्दी खाने से फिट, मजबूत और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है. अनहेल्दी खाना सबसे पहले पेट की समस्याओं (Stomach Problems) को जन्म देता है. इस कब्ज प्रमुख है. हेल्दी पाचन (Healthy Digestion) न होना, सही भोजन न करने के कई परिणामों में से एक है. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (National Nutrition Week) हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है. यह सप्ताह अच्छे पोषण के महत्व को समझने के लिए लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान है. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 पर, हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कब्ज में क्या खाना चाहिए? (What To Eat In Constipation?) या कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं. पोषण विशेषज्ञ नमामी अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर बताया कि कब्ज के कारण (Cause Of Constipation) क्या होते हैं, और ऐसे कौन से फूड्स कब्ज से राहत दिला सकते हैं.