National Pollution Control Day: अस्थमा से परेशान लोगों के लिए शानदार हैं ये 5 हर्बल चाय, रोजाना करना होगा सेवन!

National Pollution Control Day: अस्थमा रोगियों के लिए हर्बल चाय काफी लाभकारी हो सकती हैं

खास बातें इन 5 हर्बल चाय का रोजाना सेवन कर, अस्थमा के लक्षणों को करें कम.

अस्थमा से राहत पाने के लिए कमाल हैं ये नेचुरल तरीके.

हर्बल टी अस्थमा में सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं.

National Pollution Control Day 2020: प्रदूषण अस्थमा रोगियों के लिए सबसे बुरा हो सकता है. अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके वायुमार्ग संकीर्ण और सूज जाते हैं और अतिरिक्त बलगम उत्पन्न कर सकते हैं. इससे सांस लेने में कठिनाई और खांसी हो सकती है. अस्थमा रोगियों के लिए हर्बल चाय (Herbal Tea For Asthma Patients) काफी फायदेमंद हो सकती हैं. क्योंकि यह सांस लेने में सुविधा करते हैं और कफ की समस्या से राहत (Relief From Cough Problem) दिला सकती हैं. जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस की तकलीफ होती है. कुछ लोगों के लिए, अस्थमा मामूली परेशानी है, लेकिन दूसरों के लिए, यह एक बड़ी समस्या हो सकती है जो दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करती है और इससे दमा का खतरा पैदा हो सकता है. अस्थमा से राहत पाने के तरीके (Ways To Get Relief From Asthma) कई हो सकते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल तरीके आपके लिए काफी असरदार हो सकते हैं. अस्थमा के लक्षणों (Symptoms Of Asthma) को नियंत्रित किया जा सकता है. आज पॉल्यूशन कंट्रोल डे (Pollution Control Day) के मौके पर जानें कि हर्बल चाय कैसे अस्थमा के लक्षणों को कम कर सकती हैं.