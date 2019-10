Diet for Gout, High Uric Acid : बढ़े यूरिक एसिड को कैसे कम करें? 3 डाइट टिप्स नेचुरली कम सकते हैं यूरिक एसिड

खास बातें सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि यूरिक एसिड क्या है असल में यूरिक एसिड एक तरह का एसिड है. कई चीजें बढ़े यूरिक एसिड के स्तर में नहीं खानी चाहिए.

Best Diet for Gout: What to Eat, What to Avoid: यूरिक एसिड क्या है, यह क्यों बढ़ जाता है और यूरिक एसिड के मामलों की पहचान कैसे की जा सकती है. यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं. तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूरिक एसिड क्या है (What Is Gout or Uric Acid). यूरिक एसिड एक तरह का एसिड है, जो शरीर में प्‍यूरिन के टूटने से बनने लगता है. प्‍यूरिन खाने की चीजों में पाया जाता है. यह हमारे आहार से शरीर में पहुंचता है और फिर खून के जरिए किडनी तक जाता है. यूरिक एसिड (Uric Acid) बनाना बुरा नहीं है, लेकिन युरिक एसिड का स्तर बढ़ जाना ठीक नहीं. असल में युरिक एसिड का बढ़ना लाइफस्टाइल से संबंधी रोग है. अक्सर लोग शरीर में बढ़े यूरिए एसिड (Hyperuricemia) के लिए घरेलू नुस्खों को तलाशते हैं. हाई युरिक एसिड (High Uric Acid) के लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर सकते हैं. जो आपके आहार में बदलाव से जुड़े होते हैं. यूरिक एसिड बढ़ने के बाद आपके अपने आहार में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. कई चीजें बढ़े यूरिक एसिड के स्तर में नहीं खानी चाहिए. यूरिक एसिड के लिए एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं. इसके अलावा यूरिक एसिड के लिए टेबलेट्स या मेडिसिन भी दी जाती हैं. यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए इसके टेस्ट किए जाते हैं.

क्यों बढ़ जाता है यूरिक एसिड | High Uric Acid Level Causes

What Foods Help Lower Uric Acid? : बढ़े हुए युरिक एसिड को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में हमने बात की बीएचएमएस डॉ. स्वाति भारद्वाज से. डॉक्टर स्वाति के अनुसार जब शरीर में प्‍यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनने लगता है. प्‍यूरिन खाने की चीजों में पाया जाता है. खाने के जरिए यह शरीर में पहुंचता है और फिर खून के जरिए किडनी तक. आम तौर पर यह मूत्र के जिरए शरीर से बाहर निकल जाता है. लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, जिससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है. यह आपको ताउम्र परेशान कर सकता है और गढ़िया जैसे रोगों को पैदा कर सकता है. जरूरी है कि यह भी जान लिया जाए कि यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या (Uric Acid Symptoms) होते हैं.

यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण | Gout or Uric Acid - Symptoms and Treatment



- पैरों में दर्द

- जोड़ों में दर्द

- एड़ियों में दर्द

- गांठों में सूजन

- ज्यादा देर तक बैठने या उठने पर एड़ियों में दर्द (Uric Acid Pain).

- दर्द बहुत ज्यादा और असहनिय हो जाना

- शुगर लेवल का बढ़ना

How to Control Naturally: जानें यूरिक एसिड का स्तर कम करने के लिए आहार.

यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाएं | Foods That Reduce Uric Acid Levels

1. यूरिक एसिड को कम करने के लिए पीएं भरपूर पानी (What To Eat For Uric Acid Problem) :

बीएचएमएस डॉ. स्वाति भारद्वाज का कहना है कि अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति में दिन में भरपूर मात्रा में पानी पिना जरूरी है. पानी यूरिक एसिड को पतला करने का काम करतो है और ऐसा करने से यह किडनी को एक्टिव कर शरीर से बाहर निकल जाता है.

2. यूरिक एसिड बढ़ने पर लें सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar For Gout) :

सेब का सिरका शरीर से बढ़े यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. सेब के सिरके के फायदे बहुत होते हैं. सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेंटरी होते हैं. यह शरीर में यूरिक एसिड को नियंत्रित रखने का काम करते हैं. सेब का सिरका खून में पीएच स्तर को बढ़ा देता है. जो यूरिक एसिड को कम करने में मददगार है.

3. यूरिक एसिड के लिए आहार में शामिल करें जैतून के तेल (Olive Oil in a Gout Diet) :

जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल आपको कई फायदे दे सकता है. बढ़ हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में जैतून का तेल मददगार साबित हो सकता है. जैतून के तेल में विटमिन ई काफी मात्रा में पाया जाता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार साबित होता है.

Foods That Reduce Uric Acid Levels: सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं.

यह लेख बीएचएमएस डॉ. स्वाति भारद्वाज से बातचीत पर आधारित है.

नोट: अपने आहार में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें. डॉक्टर की सलाह के बाद ही आहार में बदलाव करें.

