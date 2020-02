चीन (Coronavirus in China) में जहां कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या (Coronavirus Cases)थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं कोरोनावायरस के मुख्य केंद्र वुहान (Wuhan) के एक अस्पताल में छह माह के एक बच्चे की तस्वीर सबका ध्यान आकृष्ट कर रही है. कोरोनावायरस से संक्रमित छह माह के बच्चे (Six Month Old) ले ले को वुहान स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ले ले की मां भी कोरोनावायरस से पीड़ित (Coronavirus–Infected) हैं और उन्हें अलग रखकर इलाज किया जा रहा है. वह स्वास्थ्यकर्मी भी हैं. बच्चे के पिता विदेश में हैं. ऐसे में, अस्पताल के कर्मचारियों ने बच्चे के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया और तस्वीरों में अस्पताल के कर्मचारी उसे दूध पिलाते देखे जा सकते हैं.

ट्विटर पर वायरल हुए फोटो पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "मेरा दिल धड़क रहा है. उम्मीद करता हूं वह जल्दी ठीक हो जाएगा." एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, "इस नन्हे बच्चे और वायरस से ग्रसित सभी लोगों के जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने के लिए कामनाएं." एक अन्य ने लिखा, "उम्मीद करता हूं बच्चा जल्द ठीक हो जाए. हम आपको प्यार करते हैं. आप जल्द ठीक हो जाएं एंजल बेबी."

A 6-month-old baby diagnosed with the #coronavirus and quarantined alone at a Wuhan hospital has "nurse moms" taking care of him 24/7. The baby's mother is a medical professional who contracted the virus at work, and his grandparents have also been quarantined. pic.twitter.com/KWdKeoCisc