ग्रीन टी में शहद ही नहीं ये दो चीजें मिलाना भी पड़ सकता है भारी, भूलकर भी न करें ये काम, जानें एक दिन में कितने कप पिएं

Is Green Tea With Honey Bad For You: ग्रीन टी का सेवन कई उद्देश्यों को पाने के लिए किया जाता है. दुनियाभर में लोग खुद को फिट रखने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ग्रीन टी (Green Tea To Increase Metabolism) का सेवन करते हैं. कुछ लोग वजन कम करने के लिए ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो कुछ बॉडी को डिटॉक्स (Body Detox) करने के लिए ग्रीन टी पीते हैं. ग्रीन टी न सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स कर सकती है बल्कि यह शरीर से एक्ट्रा चर्बी (Body Fat) को घटाने में मददगार हो सकती है. ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स के साथ-साथ एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपको वजन कम (Weight Loss) करने के साथ कई बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकते हैं. कुछ लोग ग्रीन टी में शहद (Honey) के साथ कई और चीजें मिला लेते हैं जो हानिकारक हो सकती हैं. ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, डी, ई, सी, बी, बी 5, एच और के भी होते हैं. इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में मैगज़ीन, जिंक, क्रोमियम और सेलेनियम के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. जो आपको कई खतरनाक बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं.