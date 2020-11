Obesity and Type 2 Diabetes: क्या है मोटापे और डायबिटीज का रिश्ता, जानें कैसे खुद को बचा सकते हैं आप

Diabetes Mellitus: मधुमेह के शुरुआती लक्षणों (Early Signs of Diabetes) को भांप कर आप अपनी स्थिति को काफी हद तक खराब होने से रोक सकते हैं

Obesity and Type 2 Diabetes: डायबिटीज क्यों हो जाती है?, मधुमेह के इलाज में कौन सी दवा उपयोगी है? शुगर की पहचान कैसे करें? शुगर और डायबिटीज में क्या अंतर है? या टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) की क्या वजह होती है. ऐसे बहुत से सवाल हैं, जो लोगों के मन में हैं. असल में डायबिटीज एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है (What is Diabetes). यह और दूसरी कई बीमारियों की वजह हो सकता है. डायबिटीज, मधुमेह या जिसे आम भाषा में शुगर (Sugar) भी कहा जाता है दो प्रकार की होती है. डायब‍िटीज (Diabetes mellitus) या मुधमेह के कारणों (Main Signs of Diabetes) के समय रहते समझ कर और मधुमेह के शुरुआती लक्षणों (Early Signs of Diabetes) को भांप कर आप अपनी स्थिति को काफी हद तक खराब होने से रोक सकते हैं. टाइप-2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) के मामले सबसे ज्यादा देखे जाते हैं.