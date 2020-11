Benefits Of Orange: संतरा खाने के इन बेहतरीन फायदों से हैं अंजान? आज ही जान लें गजब स्वास्थ्य लाभ, सिर्फ ये 4 लोग न करें सेवन!

Benefits Of Orange: सर्दियों में सबसे जरूरी विटामिन के लिए संतरे का सेवन फायदेमंद है

खास बातें सर्दियों में संतरा खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जा सकता है.

यहां जानें संतरा खाने के 9 शानदार स्वास्थ्य लाभों के बारे में.

ध्यान रखें केवल इन परेशानियों से पीड़ित लोग खाएं संतरा.

Orange Benefits In Winter: सर्दियों में सबसे जरूरी विटामिन के लिए संतरे का सेवन फायदेमंद है. अगर आपको अभी तक संतरे के फायदे (Benefits Of Orange) पता नहीं हैं, तो आपको आज ही इस सुपरफूड के सेहत के लिए फायदे जान लेने चाहिए. संतरे के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Orange) कई हैं. सर्दी के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है. इस मौसम में लापरवाही आपको सर्दी-जुकाम जैसी कई आम बीमारियों के जोखिम में डाल सकती है. संतरे में काफी मात्रा में विटामिन सी (Vitamin C) पाया जाता है. इसी वजह से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतरा (Orange To Increase Immunity) काफी असरदार माना जाता है. इसके साथ ही वजन घटाने के लिए संतरा (Orange For Weight Loss) काफी कारगर माना जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है. सर्दियों में रोजाना संतरे या इसके जूस का सेवन जुकाम-खांसी (Cold And Cough) के साथ कई बड़ी बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकता है. संतरे में एमिनो एसिड, फाइबर, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, मिनरल्स, विटामिन ए और बी जैसे शानदार तत्व पाए जाते हैं.