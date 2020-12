Over Exercising Side Effects: ओवर एक्सजिंग से कमजोर होती है इम्यूनिटी, आज ही जान लें ज्यादा एक्सरसाइज करने के 10 नुकसान!

Over Exercising Disadvantages: ओवर एक्सरसाइजिंग से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं

खास बातें ओवर एक्सरसाइज करने के हैं ये 10 साइडइफेक्ट्स.

ओवर एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकती है.

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज स्वास्थ्य को नकारात्म रूप से प्रभावित करती है.

Side Effects Of Over Exercise: ऐसे लोग हैं जिन्हें व्यायाम करने की जरूरत है, और जो व्यायाम से पूरी तरह से लाभान्वित होते हैं, लेकिन व्यायाम का एक दूसरा पक्ष भी है. व्यायाम के खतरनाक नुकसान (Dangerous Loss Of Exercise) जो हर दिन हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं. हालांकि यह ओवर एक्सरसाइजिंग (Over Exercise) से होते हैं. व्यायाम ने एक गतिहीन जीवन शैली से मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों को बचाया है, पुरुषों और महिलाओं को हृदय रोग से बचाया जा रहा है और एथलीटों के लिए अपने शरीर को सामान्य क्षमता से ऊपर और आगे प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी है, लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग न सिर्फ आपको थकान देती है बल्कि कई तरह की इंजरी का भी कारण बन सकती है. आप नहीं जानते होंगे लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग इम्यूनिटी (Immunity) को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे आपका शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है.