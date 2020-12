Pregnancy Diet: गर्भावस्था के दौरान इन 5 फूड्स और ड्रिंक्स का गलती से भी नहीं करना चाहिए सेवन, जानें प्रेगनेंसी में क्या न खाएं?

Pregnancy Diet: होने वाली मां को पोषण का विशेष ध्यान रखना होता है.

Foods To Avoid During Pregnancy: एक महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण गर्भावस्था है. इस दौरान प्रेगनेसी डाइट (Pregnancy Diet) पर खास ध्यान दिया जाता है. प्रेगनेंसी के समय के दौरान बहुत सी चीजें बदल जाती हैं. न केवल आपका शरीर, बल्कि आपके विचार, आपकी प्राथमिकताएं, जीवनशैली विकल्प आदि वे नौ महीने हैं जब आप अकेले नहीं होते हैं. प्रेगनेंसी के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए? (What Not To Eat During Pregnancy) जैसे सवाल इस अवस्था के दौरान आम हैं. कई लोग प्रेगनेंसी डाइट चार्ट (Pregnancy Diet Chart) को लेकर सवाल करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब होने वाली मां को पोषण का विशेष ध्यान रखना होता है. इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए, खासकर जब आपके आहार में आता है. भोजन आपको और बच्चे को पोषण देता है लेकिन संभावित रूप से हानिकारक खाद्य पदार्थ आपके बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करते हैं.