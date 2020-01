Benefits OF Ginger: औषधीय गुणों से भरपूर अदरक है गुणों की खान! हाजमा से लेकर कैंसर से करेगा बचाव! और भी हैं कई फायदे Benefits OF Ginger: अदरक को कई बीमारियों से निपटने के लिए घरेलू नुस्खों (Home Remedies) में इस्तेमाल किया जाता है. साथ ही आयुर्वेद (Ayurved) में भी अदरक को गुणों की खान माना गया है! अदरक के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefists Of Ginger) जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं.