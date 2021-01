Causes Of Stomach Pain: पेट दर्द से रहते हैं अक्सर परेशान, तो ये हैं इसके 5 बड़े कारण, जानिए दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे!

Reasons Of Stomach Pain: पेट दर्द के हैं य6 कारण, इन घरेलू उपचारों से पाएं निजात

खास बातें पेट दर्द के कारणों में कब्ज, पेट की गैस शामिल हैं.

हेल्दी पाचन रखने से पेट दर्द की समस्या से निजात मिल सकती है.

यहां जानें पेट दर्द से छुटकारा पाने के कारगर घरेलू उपाय.

How To Get Rid Of Stomach Pain: कई लोग अक्सर होने वाले पेट दर्द से परेशान रहते हैं. पेट दर्द के कारण (Causes of Stomach Ache) कई हो सकते है. अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको पेट दर्द के इलाज (Stomach Ache Treatment) के तौर पर इन कारणों को पहचानकर इनसे बचने के तरीके तलाशने चाहिए. पेट दर्द के सामान्य कारण (Common Causes Of Abdominal Pain) एसिड रिफ्लक्स, कब्ज, दस्त, तनाव, गैस (Gas) और सूजन आदि हो सकते हैं. ऐसे में न तो कुछ खाने का मन करता है और न किसी चीज में मन लगता है. हालांकि पेट दर्द के लिए घरेलू उपाय (Stomach Ache Home Remedies) रामबाण माने जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इन नुस्खों के बारे में जानकारी नहीं होती है. पेट में दर्द से राहत पाने के उपाय (Ways To Get Relief From Stomach Ache) करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको यह समस्या हो क्यों रही है. पेट में जलन या दर्द होने से आपका पाचन तंत्र (Digestive System) भी गड़बड़ा जाता है और इस समस्या को नजरअंदाज करने से आपको कई और पेट की समस्याएं (Stomach Problems) हो सकती हैं. इसलिए जितना संभव हो आप पेट दर्द से छुटकारा पाने के कारगर तरीके (Effective Ways To Relieve Stomach Pain) अपनाएं.