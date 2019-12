Relationship Tips: ये हैं वो 10 ‘स्टूपिड’ कारण, जिनसे होता है कपल्स के बीच झगड़ा  

वो कहते हैं न, जहां प्यार वहीं तकरार... कुछ लोग तो प्यार का इजहार की अपनी तीखी नौंकछोंक से करते हैं... शायद ही ऐसा कोई लव कपल, लिव इन कपल या मैरेड कपल होगा जिनके बीच झगड़े नहीं होते. कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं, जो प्यार और तकरार के बीच हंसते-खेलते रहते हैं. कभी कभार झगड़े की वजह गंभीर हो सकती है. लेकिन अमूमन इनके बीच जिस टॉपिक को लेकर झगड़ा होता है वो जानने के बाद तीसरा सोच में पड़ जाए कि वजह आखिर है क्या...



1. महीने का राशन

घर का राशन लाने की जिम्मेदारी अगर किसी एक पर है तो झगड़ा निश्चत है. ऐसा इसलिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई सामान महीने के बीच में ही खत्म हो गया हो, ऐसे में जब दूसरे को उसका इस्तेमाल करने की जरूरत होगी तो जाहिर है वो अपने पार्टनर पर ताने मारेगा. यही नहीं, दूध, ब्रेड, अंडे, सब्जी, फल, पानी का बोतल जैसी चीजें, जिन्हें हर दो-तीन दिन पर खरीदना होता है, उसे बाजार से कौन लाएगा इस बात पर भी किचकिच होती ही है.

2. रिमोट

बच्चे रिमोट को लेकर झगड़ें तो समझ में आता है. वो नादान होते हैं. लेकिन मियां-बीवी भी क्रिकेट और सास-बहू के सीरियल्स की व्यूअरशिप बढ़ाने की फेर में आपस में भिड़ जाते हैं.

3. खाने में क्या बनाऊं?

‘आज खाने में क्या है' से ‘खाने में क्या बनाऊं' तक मियां-बीवी में कई लेवल की बहस हो जाती है. ये ऐसी समस्या है जिसका समाधान न हमारे पूर्वजों के पास था, न ही आने वाली पीढ़ी इस मिस्ट्री को सुलझा पाएगी.

4. बिस्तर पर गीला तौलिया

अक्सर पत्नियों को पतियों से शिकायत होती है कि वो बिस्तर पर अपना गीला तौलिया फेंक देते हैं, अलमारी का सामान बेड पर बिखेर देते हैं और चीजें जगह पर नहीं रखते. श्रीमती जी का कहना गलत नहीं होता, बस टाइमिंग गलत होती है. ऑफिस के लिए फटाफट तैयार होने के फेर में उनके पति अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं और फिर टोका-टोकी से बात तीखी बहस तक पहुंच जाती है.

