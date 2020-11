Disadvantages Of Peanuts: ज्यादा मूंगफली खाने के 5 बड़े नुकसान, सेवन करने से पहले जान लें मूंगफली के साइडइफेक्ट्स!

Disadvantages Of Peanuts: ज्यादा मूंगफली खाने से कई तरह की एलर्जी हो सकती हैं

खास बातें ज्यादा मात्रा में मूंगफली का सेवन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है.

मूंगफली का ज्यादा सेवन कैलोरी इंटेक को बढ़ा सकता है.

यहां जानें ज्यादा मूंगफली खाने के 5 साइडइफेक्ट्स.

Too Much Peanuts Side Effects: सर्दियों हेल्दी रहने के लिए मूंगफली का सेवन करने की सलाह दी जाती है. मूंगफली के फायदे (Benefits Of Peanuts) कई हैं. मूंगफली में प्रोटीन और कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. मूंगफली के स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits Of Peanuts) जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नट्स खाने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. यानि कि अगर मूंगफली का सेवन कर रहे हैं तो आपको मूंगफली के नुकसान (Disadvantages Of Peanuts) भी जान लेने चाहिए. बहुत अधिक मूंगफली का सेवन उच्च-कैलोरी और वसा सामग्री, विषाक्त पदार्थों और एंटी-पोषक तत्वों से कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं. मूंगफली के ज्यादा सेवन से शरीर में कैलेस्ट्रोल की परेशानी हो सकती है. इसके साथ ही मूंगफली का ज्यादा सेवन करने के कारण आपका पाचन की समस्या (Digestion Problems) और लीवर खराब हो सकता है और आपको मूंगफली से एलर्जी की भी समस्या हो सकती है.