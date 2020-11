Side Effects Of Vitamin C: कमाल के फायदों से भरे विटामिन सी के कई गंभीर नुकसान भी हैं, ज्यादा न खाएं खट्टी चीजें!

Side Effects Of Vitamin C: खट्टे फलों का सेवन जरूरत के मुताबित ही करें, ज्यादा सेवन से नुकसान हो सकता है

खास बातें विटामिन सी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

विटामिन सी के ज्यादा सेवन से नुकसान भी हो सकते हैं.

यहां जानें विटामिन सी के फायदे और नुकसान.

Vitamin C Side Effects: पहले न सही लेकिन कोरोनाकाल में आपने विटामिन सी (Vitamin C) का सेवन जरूर किया होगा. ज्यादातर लोग विटामिन सी के फूड सोर्सेज (Vitamin C Food Sources) के बारे में भी जानते होंगे. विटामिन सी के फायदे (Benefits Of Vitamin C) कई हैं ये सभी जानते हैं लेकिन क्या आपको ये जानकारी है कि विटामिन सी के नुकसान (Disadvantages Of vitamin C) क्या होते हैं? विटामिन सी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. बल्कि मजबूत इम्यून सिस्टम (Strong Immune System) के लिए सबसे जरूरी विटामिन सी ही माना जाता है. विटामिन सी के स्वास्थ्य लाभों (Health Benefits Of Vitamin C) की लिस्ट काफी लंबी है. विटामिन सी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, स्किन और रक्त वाहिकाओं को दुरुस्त रखने में मदद करते हैं. इसके अलावा यह शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद पहुंचाने और कोलेजन बनाने में भी मददगार माना जाता है.