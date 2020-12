इस स्पा में सांपों से कराई जाती है मालिश, आराम पाने के लिए पीठ और चेहरे पर रेंगते हैं सांप, देखें Video

रॉयटर्स ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें मालिश करने वाले को पहले ग्राहक की पीठ पर तेल रगड़ते हुए देखा जा सकता है और फिर मालिश के दौरान अजगर और अन्य गैर विषैले सांपों का उपयोग किया जा सकता है. स्पा 30 मिनट तक चलने वाले एक सेशन के लिए लगभग 439 रुपये के आसपास शुल्क लेता है.

This massage at a Cairo spa is not for the faint-hearted pic.twitter.com/YWAsHrHn1e