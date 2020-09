Strong Immune System Tips: इम्यून फंक्शन को मजबूत करने के लिए ये हैं 5 आसान और कारगर उपाय!

इम्यूनिटी बढ़ाने के नेचुरल तरीके (Natural Ways To Increase Immunity) और आयुर्वेदिक उपाय सभी कारगर हो सकते हैं. कुछ छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने से आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत (Strong Immune System) बनाए रख सकते हैं. एक मजबूत इम्यूनिटी पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को पहचानती है और उन्हें बेअसर करती है. हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में कोशिकाओं के असामान्य विकास जैसे परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी से भी लड़ता है.

लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉउटिन्हो, इंस्टाग्राम पर अपने हालिया पोस्ट में, इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ सरल तरीकों के बारे में बात करते हैं. COVID-19 महामारी के दौरान इन सुझावों का विशेष रूप से महत्व हो सकता है. यहां आपको जानना जरूरी है:

1. एक पौष्टिक और संतुलित भोजन खाएं: ज्यादातर समय ताजा और घर का बना खाना खाएं. अपने आहार में बहुत से मौसमी फल और सब्जियां शामिल करें. सुनिश्चित करें कि आपके आहार में साबुत अनाज, नट, बीज, दाल और फलियां शामिल हैं.

2. पर्याप्त व्यायाम: नियमित रूप से व्यायाम करना आपके अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ वजन और मजबूत प्रतिरक्षा का प्रवेश द्वार हो सकता है. नियमित रूप से एक घंटा या आधा घंटा व्यायाम करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आप पूरे दिन शारीरिक रूप से सक्रिय रहें. दिन भर खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के तरीके प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम, योग, स्क्वाट्स, वॉक, सीढ़ियां चढ़ना या घर के काम करना हैं.

3. अच्छी क्वालिटी की नींद लें: अच्छी नींद एक मजबूत इम्यूनिटी के लिए जरूरी है. नींद की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करना नींद की मात्रा से महत्वपूर्ण है. सर्कैडियन लय के अनुसार अपने शरीर को संरेखित करें. शाम 4 बजे के बाद कैफीन का सेवन करने से बचें, अपने बेडरूम को अच्छी तरह से सोने के लिए आरामदायक बनाएं और सोते समय एक कप हल्दी दूध पीएं.

4. कम तनाव लें: बहुत अधिक तनाव आपकी नींद, पाचन, वजन घटाने के लक्ष्य और इम्यूनिटी बनने को बाधित कर सकता है. ध्यान, गहरी सांस लेना और प्रकृति में कुछ समय बिताने से आप आराम कर सकते हैं और शांत हो सकते हैं.

