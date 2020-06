Constipation Relief: कब्ज से तुरंत राहत दिलाएगी बस यह एक चीज

हम आपको कब्ज के रामबाण नुस्खों के बारे में तो बताते ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इस समस्या से लंबे समय से परेशान हैं और त्वरित नुस्खों के बजाए कब्ज से हमेशा के लिए राहत चाहते हैं तो आपको अपने आहार में बदलाव करने की जरूरत है. कब्ज हो ही न इसके लिए क्या करें, तो इस सवाल का एक सरल सा जवाब है कि अपने आहार को सही रखें. इसे फाइबर से भरपूर रखें. आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही आहार के बारे में, जिसे आप डाइट में शामिल कर कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं-

Broccoli is rich in multiple nutrients which makes it extremely healthy

1. ब्रोकोली अघुलनशील फाइबर से भरपूर होती है, जो इसे सुचारू पाचन के लिए एक अच्छा भोजन बनाती है.

2. ब्रोकोली में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को देर तक भरे होने का अहसास कराता है. ऐसा करने पर आप ज्यादा या जरूरत से ज्यादा नहीं खाते, जो कब्ज की एक बड़ी वजह‍ होता है.

3. ब्रोकोली में मौजूद जीवाणुरोधी, फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सिडेंट गुण संक्रमण और बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं. कम कैलोरी वाली यह सब्जी एंटीऑक्सिडेंट और आवश्यक खनिजों से भरी होती है.

4. सल्फोराफेन, ब्रोकोली में मौजूद एक यौगिक है, जो आंतों में ऐसे बैक्टीरिया के विकास को रोक सकता है जो हमारे आंत और पाचन तंत्र पर कहर बरपाते हैं.

5. ब्रोकोली विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है, जो प्रतिरक्षा के निर्माण और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ब्रोकोली के ये सभी फायदे कब्ज को ठीक करने में किसी न किसी तरह से मदद करते हैं. अब, आप सोच रहे होंगे कि इस हरी सब्जी का सेवन कैसे करें? तो इस बात का ध्यान रखें क‍ि सेहतमंद ब्रोकोली को चीज़ पास्ता या पिज्जा में न डालें. कब्ज की समस्या से निजात पाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर इस सब्जी को हल्की चीजों के साथ बनाएं. यहां कुछ तरीके हैं जो आप अपने आहार में ब्रोकोली का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपका पेट भी परेशान न हो.

Broccoli can be used to make a number of healthy dishes.