Solar eclipse 2019: पूर्ण सूर्य ग्रहण कब है, ग्रहण का समय और सेहत से जुड़ी सावधानियां

Solar Eclipse or Surya Grahan July 2019: साल 2019 में 2 जुलाई को सूर्यग्रहण होगा. साल 2019 में होने वाले इस सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2019) भारतीय समयानुसा रात 10.25 मिनट पर होगा. 2 जुलाई को होने वाला यह साल 2019 में होने वाले सूर्य ग्रहण (Solar eclipse 2019 In India) में यह साल का पहला पूर्ण सूर्य (Total Solar Eclipse) ग्रहण है. यह 2 जुलाई की रात लगभग 10 बजकर 25 मिनट से शुरू होगा. इसके बाद 12 बजकर 53 मिनट पर ग्रहण (Grahan) का मध्‍य होगा और रात 3 बजकर 21 मिनट पर ग्रहण समाप्‍त हो जाएगा. 2 जुलाई को होने वाला सूर्य ग्रहण (on July 2) तकरीबन पांच घंटे का होगा. हिन्‍दू पंचांग के अनुसार इस दिन आषाढ़ अमावस्‍या (Ashadha Amavasya) है और भौमवती अमावस्‍या भी है. खबरों के अनुसार साल 2019 को लगने वाले पूर्व सूर्य ग्रहणों में सबसे पहले यानी 2 जुलाई को लगने वाले ग्रहण का प्रभाव दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, दक्षिण मध्‍य अमेरिका और अर्जेंटीना में होगा.

2 जुलाई के पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय (Total Solar Eclipse July 2019 Date, Timings in India: Surya Grahan)

क्योंकि भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात में पड़ रहा है, ऐसे में भारत पर इसका प्रभाव कम होगा. भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 2 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजकर 25 मिनट पर शुरू होगा. 12 बजकर 53 मिनट पर ग्रहण अपने मध्‍य में होगा और रात 3 बजकर 21 मिनट पर ग्रहण खत्म हो जाएगा.

Solar eclipse 2019: क्या है सूर्य ग्रहण (What is a surya grahan?)

अक्सर लोग पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या है, तो इसका जवाब हम आपको देते हैं. असल में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसके साथ ही साथ वह सौरमंडल में सूर्य के चक्कर भी लगाती है. वहीं, पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है वह है चांद या चंद्रमा. चांद पृथ्वी के चक्कर लगता है. तो जब कभी चंद्रमा अपनी धूरी पर चलता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो पृथ्वी पर सूर्य दिखना बंद हो जाता है. यह आंशिक या पूर्ण रूप से होता है. बस यही खगोलिय घटना सूर्यग्रहण कहलाती है. इस खगोलीय स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं.

सूर्य ग्रहण 2019 के दौरान बरतें ये सावधानियां (Solar Eclipse 2019: Precautions To Take)

1. सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाने या पीने की सलाह दी जाती है. यह इसलिए हो सकता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चुंबकीय क्षेत्र और पराबैंगनी किरणें काफी तीव्र होती हैं. ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपना खाना पूरा कर लेना चाहिए. डॉ. गीता प्रकाश (दिल्ली स्थित पारिवारिक चिकित्सक) का कहना है कि ग्रहण से पहले खाना खा लेना ठीक रहता है हालांकि यह बस एक पुरानी मान्यता है.

2. ग्रहण के दौरान खुद को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें, डॉ. गीता प्रकाश सलाह देते हुए कहती हैं कि यह सुनिश्चित करें कि ग्रहण से पहले आप खूब पानी पी चुके हों.