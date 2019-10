Sweet Potatoes For Weight Loss: शकरकंद के 10 फायदे, जिन्हें जानकर इसे तुरंत डाइट में शामिल कर लेंगे आप

खास बातें शकरकंद के कई फायदे होते हैं. शकरकंद हाई बीपी के मरीजों के लिए भी अच्छा है. शकरकंद खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

शकरकंद (Sweet Potatoes) फाइबर से भरपूर (Rich in Fibre) और स्वाद में मीठे होते हैं. आम गलत धारणा के विपरीत, शकरकंद असल में वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है. इन्हें प्री-वर्कआउट (Pre-Workout) और पोस्ट-वर्कआउट स्नैक (Post-Workout Snack) दोनों के रूप में खाया जा सकता है. अगर कोई सुपरफूड (Superfood) है, जो आपके आहार का हिस्सा होना चाहिए, तो यह शकरकंद है. स्टार्चयुक्त, मीठी जड़ वाली सब्जी, शकरकंद, फाइबर एक समृद्ध स्रोत है. शकरकंद के कई फायदे होते हैं. अगर आप भी सोच रहे हैं कि शकरकंद क्या है, तो आपको बता दें कि शकरकंद एक सब्जी है, जो आलू की ही तरह जड़ से प्राप्त होती है. शकरकंद आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद (Benefits of Sweet Potatoes) होती है. इसमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि शकरकंद क्या है जड़ या तना. तो आपको बता दें कि शकरकंद जड़ से मिलती है. शकरकंद के पकवान भी खूब पसंद किए जाते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि शकरकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि इसे अंग्रेजी में स्वीट पोटेटो (Sweet Potato) कहा जाता है. शकरकंद की खेती भारत के कई हिस्सों में की जाती है. शकरकंद की तासीर को लेकर अभी लोग अक्सर पूछते हैं. तो चलिए आज आपको बताते हैं शकरकंद के फायदों और पोषक तत्वों के बारे में-

Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए करें ये एक्सरसाइज, जानें और भी फायदे

Importance of Including Sweet Potatoes in Diet: आहार में शकरकंद को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फेसबुक पर लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कॉटनिन्हो कहते हैं कि यह वजन कम (Weight Loss) करने में मददगार है. बहुत सारे लोग नियमित रूप से आलू खाते हैं और मोटे नहीं होते हैं. तो चलिए एक नजर में देखते हैं वजन कम करने में किस तरह मददगार है शकरकंद -

Weight Loss: पेट की चर्बी को कम करेगा प्रोटीन! जानें क्या खाने से घटेगा मोटापा

वजन कम करने के लिए भोजन में शामिल करें शकरकंद, पढ़ें फायदे | Weight loss diet: Health benefits of sweet potatoes

शकरकंद एक जड़ कंद है. प्रकार की चीनी, माल्टोज़ के कारण इसका मीठा स्वाद होता है.

1. लाइफस्टाइल कोच लुक काउंटिनो कहते हैं कि शकरकंद (Sweet potatoes) निःसंदेह एक सुपरफूड है. अगर यह आपको सूट करती है, तो इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें.

Weight Loss: क्या मीठा खाकर भी वजन घटा सकते हैं? जानें यहां

Weight loss diet: वजन कम करने में शकरकंद मददगार साबित हो सकते हैं.Photo Credit: iStock

2. शकरकंद में एंथोसायनिन (Anthocyanins) होता है. एंथोसायनिन को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पिगमेंट (naturally occurring pigments) से संदर्भित किया जाता है. वे पॉलीफेनोल्स (polyphenols) की एक उप-श्रेणी हैं- फ्लेवोनोइड्स का एक समूह. ल्यूक ने बताया कि एंथोसायनिन आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने, कैंसर को रोकने और उपचार करने, स्टेम सेल पुनर्जनन, डीएनए सुरक्षा और दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है.

नाभि में क्यों लगाते हैं तेल, ये होते हैं 7 फायदे!

3. फाइबर से भरपूर शकरकंद पेट के माइक्रोबायोम के लिए अच्छे होते हैं. शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट आंत के माइक्रोबायोम के लिए अच्छे माने जाते हैं. कुल मिलाकर यह आंत यानी गट के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं.

4. शकरकंद पोटेशियम से भरपूर होता है. यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure) से परेशान हों. पोटेशियम, सोडियम के असर को कम करता है, जो हाई बीपी में मददगार होता है. शरीर में बढ़ा हुआ सोडियम का स्तर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है. इतना ही नहीं शकरकंद मैग्नेशियम (magnesium) में भी समृद्ध होते हैं, तो हाई बीपी के मरीजों के लिए अच्छा होता है.

5. शकरकंद आपके दिल की सेहत के लिउ भी अच्छा है. क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है.

6. शकरकंद में विटामिन सी (source of Vitamin C) विटामिन बी5 और बी 7.7 (Vitamin B5 and B7.7) होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है.

Exercise Benefits: वजन घटाने के अलावा ये 6 फायदे देता है नियमित व्यायाम

7. शकरकंद को आहार में शामिल करने से आप अपने पाचन को बेहतर बना सकते हैं और यह पेट की गैस और भारीपन को कम करने में भी मददगार है.

शकरकंद को आप प्री-वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट स्नैक के तौर पर ले सकते हैं.

8. शकरकंद में कैलोरी और स्टार्च की मात्रा ज्यादा नहीं होती. इसमें फाइबर, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन और लवण खूब होते हैं.

9. शकरकंद आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है.

Weight Loss: ये दालें वजन कर सकती हैं कम, जानिए क्या हैं स्वास्थ्य लाभ

10. शकरकंद में विटामिन बी6 होता है, जो होमोसिस्टीन नाम के अमीनो एसिड को कम करने में मददगार होता है. यह अमीनो एसिड इम्यूनिटी को प्रभावित करता है.

Weight Loss: वजन कम करने से टाइप 2 डाइबिटीज में मिल सकती है मदद, जानें वजन घटाने के सबसे असरदार तरीके

नोट: आहार में किसी भी तरह का बदलाव डॉक्टरी सलाह के बिना न करें.

और खबरों के लिए क्लिक करें.