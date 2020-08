सर्दी-जुकाम से फास्ट रिलीफ के लिए कारगर है प्याज का यह घरेलू उपाय, इन 4 तरीकों से करें उपयोग

Home Remedies For Cold: प्याज सर्दी और जुकाम से राहत दिलाने के लिए कारगर साहित

खास बातें सर्दी-जुकाम के लिए कारगर माना जाता है प्याज का नुस्खा.

सर्दी-खांसी के घरेलू नुस्खों में प्याज को इन 4 तरीकों से करें इस्तेमाल.

प्याज में कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं.

Home Treatment For Cold: मौसम और खाने पीने की चीजों में बदलाव से अक्सर सर्दी-खांसी (Cold And Cough) की समस्या हो जाती है. इससे कई बार फीवर (Fever) और शरीर में दर्द की शिकायत भी हो जाती है. ऐसे में सर्दी-जुकाम को कैसे ठीक करें? (How To Cure Cold-Cough) यह सवाल हर किसी के मन में होता है. ज्यादातर लोग सर्दी-जुकाम का इलाज (Treatment of Cold And Common Cold) दवाएं लेकर करते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से खुद को ठीक करने के लिए आप सर्दी-खांसी के घरेलू उपाय (Home Remedies For Cold-Cough) भी आजमा सकते हैं. जो काफी कारगर और उपयोगी हो सकते हैं. इसके लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्दी-जुकाम के लिए प्याज (Onions For Cold) कमाल का उपाय साबित हो सकता है. प्याज में कई एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को वायरल और इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं. इसके साथ ही इसमें एंटी वायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं.