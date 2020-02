खास बातें झ‍िझक के कारण लोग यौन समस्‍या, संक्रमण या यौन रोग को झेलते रहते हैं. यौन जीवन (Sex Life) पर लोग अक्‍सर बात करने से कतराते हैं. बदलते वक्‍त में यौन श‍िक्षा यानी सेक्‍स एजुकेशन की जरूरत बढ़ गई है.

How To Have a Healthy Sex Life: हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर लोग खुल कर बात नहीं कर पाते. वह है यौन जीवन (Sexual Life). भले ही यह मानव जीवन की एक सामान्‍य क्रिया हो, लेकिन फिर भी इस पर लोग अक्‍सर बात करने से कतराते हैं. और यही वजह है कि बहुत से लोग यौन जीवन में परेशानियों (Sexual Problems) का सामना करते हुए भी चुप रहते हैं. कई बार तो लोग बात करने में इतनी शर्म महसूस करते हैं क‍ि सालों तक किसी यौन समस्‍या, संक्रमण (Sexual Infection) या यौन रोग (Yaun Rog) को चुपचाप झेलते रहते हैं. यही वजह है कि बदलते वक्‍त में लोग यौन श‍िक्षा यानी सेक्‍स एजुकेशन (Sex Education) की जरूरत पर बहस करते हैं.

क्या पीरियड के दौरान सेक्स सही है या ग़लत? डॉक्टर से जानें क्या करें और क्या नहीं

यौन जीवन यानी सेक्‍स लाइफ (Sex Life) से जुड़े बहुत से सवाल अक्‍सर लोगों के मन में उठते हैं, लेकिन शर्म और झ‍िझक के चलते वे इन्‍हें खुल कर किसी से पूछ नहीं पाते और अपने ही जैसे किसी दोस्‍त या गलत सोर्स का सहारा लेते हैं. ऐसे में गलत जानकारी मिलने और रास्‍ता भटकने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसा ही एक सवाल है स्‍वस्‍थ यौन जीवन कैसे पाएं (How to have a healthy sex life). तो इसके लिए हम आपको देते हैं सही जानकारी. अच्‍छा यौन जीवन पाने के लिए आपको इन 5 ट‍िप्‍स को अपनाएं-

बेहतर यौन जीवन पाने के 5 हेल्‍दी तरीके (Tips to Improve Your Sex Life)

1. कुछ नया ट्राई करें (Boost Up The Sexual Confidence)

यौन आत्मविश्वास (Sexual self-confidence) आपके यौन जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. यौन आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए यौन मज़ा करने का एक तरीका खोजें. अपने साथी की सहजता का ख्‍याल रखें और म‍िल कर ब‍िस्‍तर बिताने वाले इन पलों में कुछ नया ट्राई करें.

Sex Mistakes : संबंध बनाने के बाद महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम

Tips To Improve Your Sex Life: एक स्वस्थ यौन जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से आराम करें.

8 साल की उम्र में किया था सेक्स, क्या हो सकता है एड्स?

क्यों महिलाओं का बढ़ती उम्र में संबंध बनाने का मन नहीं करता? जानें पूरा सच

2. योग करें (Yoga to Improve Your Sex Life)

जी हां, योग आपको बेहतर यौन जीवन पाने में मदद कर सकता है. योग आपके शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है और लचीला होना आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकता है. अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग की कोशिश करें या अपनी दिनचर्या में थोड़ा योग शामिल करें.

3. आराम करना भी है जरूरी (Relax, and Sleep Your Way to Better Sex)

एक स्वस्थ यौन जीवन के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से आराम करें. आपके शरीर को ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के लिए 7 - 8 घंटे की नींद जरूरी है.

4. पहले जोड़ें दिल का नाता (Emotional Connection Before Sex)

यह जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ भावनात्‍मक रूप से भी जुड़े हों. इसलिए यौन संबंध बनाने की जल्‍दबाजी न करें. बेहतर यौन जीवन के लिए जरूरी है कि आप अपने पहले एक प्रतिबद्ध संबंध स्थापित करें, जो विश्वास और खुले संचार की अनुमति देता है.

5. डाइट का रखें पूरा ख्‍याल (Foods To Eat For Better Sex)

इस बात का पूरा ध्‍यान रखें कि आपका आहार पोष्‍ट‍िक तत्‍वों से भरपूर हो. जंक फूड, फास्ट फूड, सोडा, कोला और प्रोसेस्ड शुगर से दूर रहें. स्वस्थ फल, सब्जी, अनाज वगैरह आपको बेहतर और अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Sexual Health से जुड़ी और खबरें यहां पढ़ें

सेक्स के दौरान ज्यादातर को पसंद नहीं होती ये बातें, रखें ध्यान

बिस्तर पर उन खास पलों का बढ़ाना है समय, तो ध्यान रखें ये 5 बातें...

Reduced Sex Drive? 6 सुपरफूड जो बढ़ाएंगे आपकी लिबिडो

दिल की बीमारियों का खतरा दोगुना कर सकता है HIV Infection

Low Sperm Count के बावजूद घर में यूं गूंज सकती है बच्चे की किलकारी

कहीं मां या पिता न बन पाने के पीछे एयर पॉल्यूशन तो नहीं है वजह...!

प्रेगनेंसी के दौरान सेक्‍स करते वक्‍त न करें ये गलतियां