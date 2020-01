Healthy Brain के लिए जरूरी हैं हल्दी, ओमेगा-3 समेत ये 8 चीजें...

Tips For Brain Health: नया साल मुबारक हो (Happy New Year 2020!) यह सही समय है कि आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें. नए साल की शुरुआत के साथ ही आपने यकीनन नए साल के संकल्प (New Year Resolution) बना ही लिए होंगे. इनमें अपनी सेहत को प्राथमिकता देना समझदारी दिखाता है. क्यों न तय करें कि इस साल से बल्कि आज से ही आप अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर देंगे. इस साल की शुरुआत के साथ, अपने स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा (Immunity) और फिटनेस में सुधार के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें. इस लेख में, हम आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. "आपका मस्तिष्क शरीर में सभी संचार का केंद्र बिंदु है," फेसबुक (Facebook) पर अपने हालिया लाइव सत्र में लाइफस्टाइल कोच लुके कटिंहो (Lifestyle coach Luke Coutinho) ने कहा. उन्होंने कहा कि मस्तिष्क स्वास्थ्य (Brain Health) को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि आप इसे अपनी त्वचा, आंखों आदि की तरह नहीं देख सकते हैं. हालांकि, मस्तिष्क एक अंग है जो आपके सोते हुए भी लगातार काम कर रहा है, और इसका ध्यान रखना जरूरी है.

मस्तिष्क स्वास्थ्य: दिमाग की सेहत के लिए लुके कटिंहो ने बताए 10 उपाय (Luke Coutinho gives 10 tips to take care of brain health)

जैसा कि आपकी त्वचा, बाल, आंखों, फेफड़े, यकृत और अन्य अंगों के मामले में है, एक स्वस्थ आहार (healthy diet) मस्तिष्क के कामकाज में सहायता कर सकता है. जब आप स्वस्थ आहार का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत मायनों में फायदेमंद हैं.

1. नींद, ब्रेन डिटॉक्स के लिए (Sleep for brain detox)

ग्लाइम्पाथिक सिस्टम (Glymphatic System) ब्रेन के वेस्ट को बाहर निकालने का काम है. यह सिस्टम तभी काम करता है जब आप सो रहे हों. "जब आप सो रहे होते हैं, तो मस्तिष्क अपने मूल आकार के लगभग 60% तक सिकुड़ जाता है. यह आपकी कोशिकाओं के बीच खाली जगह छोड़ता है, मस्तिष्क से मेरु-रंध्र द्रव यानी कैरब्ररल स्पाइनल फ्यूल (cerebral spinal fluid) के लिए जगह छोड़ता है. वह इसे कोशिकाओं के बीच फ्लश करता है और मस्तिष्क में विषाक्त पदार्थों यानी ब्रेन टॉक्सिन्स को साफ करता है. इसके लिए अच्छी नींद जरूरी है, क्योंकि ब्रेन डिटॉक्स (brain detox) महत्वपूर्ण है और यह आपको दैनिक आधार पर चाहिए. ब्रेन फंक्शन उन लोगों में कम हो जाता है जो अधिक समय तक नींद से वंचित रहते हैं. लुके के अनुसार, आपको स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह की ज्यादातर रातों में अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए.

हफ्ते के ज्यादातर दिनों में अच्छी और गहरी नींद लें. Photo Credit: iStock

2. ओमेगा -3 फेटी एसिड (Get omega-3 fatty acids)

अब यह बेहद जरूरी है. ओमागा-3 फैटी एसिड मस्तिष्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है. फ्लैक्ससीड्स, चिया सीड्स, अखरोट, वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल, ट्यूना और सार्डिन ओमेगा -3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करें.

3. एसेंशियल फैटी एसिड्स (Essential fatty acids)

लो फैट डाइट से दूर रहें और जीरो ऑइल कुकिंग मैथड्स को भी अलविदा कह दें. आपको गर्म रखने के अलावा एसेंशियल फैट मस्तिष्क की सेहत के लिए अभी अच्छे हैं. इनमें नारियल तेल, घी, ऑलिव ऑइल और सरसों का तेल अहम हैं.

4. हरी पत्तेदार सब्जियां (Leafy green vegetables)

न केवल आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पत्तेदार हरी सब्जियां आपकी आंखों, त्वचा, बालों और बहुत कुछ के लिए भी अच्छी हैं. हरी सब्जियों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे कैलोरी में कम हैं और वजन घटाने में सहायता कर सकती हैं. पालक, ब्रोकोली, फूलगोभी, मूली, केल और मेथी ऐसी सब्जियां हैं जो आपके आहार का एक हिस्सा होना चाहिए.

हरी सब्जियां खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है.

5. फल, खासकर के बैरिज (Fruits, Especially Berries)

मौसमी फलों का सेवन करें. लुक कहते हैं कि जामुन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं. स्वस्थ मस्तिष्क के लिए उन्हें नियमित रूप से खाएं.

6. ब्लैक कॉफी और चाय (Black coffee and tea)

अब यह केवल कॉफी पसंद करने वालों के लिए है. लुक का कहना है कि बिना किसी चीनी या दूध, सिरप या स्वाद के ब्लैक कॉफी आपके दिमाग के लिए फायदेमंद है. सुनिश्चित करें कि आप खाली पेट कॉफी नहीं लें. दिन में 1-2 कप कॉफी आपके दिमाग को अच्छा कर सकती है. ग्रीन टी और ब्लैक टी का मस्तिष्क पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ता है.

7. हल्दी (Turmeric)

हल्दी आपके मस्तिष्क की सेहत के लिए अच्छी है. हल्दी के अवशोषण में सुधार करने के लिए, आपको इसे काली मिर्च और कुछ वसा जैसे जैतून का तेल या घी के साथ मिलाकर सेवन करना होगा. यह टॉनिक आपके मस्तिष्क, प्रतिरक्षा, त्वचा, आंखों, बालों, जिगर और बहुत कुछ के लिए बहुत अच्छा है.

8. व्यायाम (Exercise)

जितना अधिक आप व्यायाम करते हैं, यह आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर है. एक सप्ताह में कम से कम 5 बार 15-30 मिनट या उससे अधिक (यदि संभव हो) के लिए व्यायाम करने का प्रयास करें.

(लुके कटिंहो लाइफस्टाइल कोच हैं.)

(अस्वीकरण: यहां दी गई सामग्री या सलाह केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)



