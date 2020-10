Turn Your Walk Into A Run: वॉक को रनिंग में कैसे बदलें? यूं पाएं वजन घटाने के साथ सेहतमंद शरीर

Walk-to-Run Program: क्या आपको सैर करना या पैदल चलना पसंद है, क्या आप सेहतमंद बने रहने के लिए रोज पैदल चलते हैं या वॉक (Walk) करते हैं. यह स्वस्थ रहने के सर्वोत्तम तरीकों (Ways to Stay Fit) में से एक है. लेकिन जब आपके पास समय कम होता है, जोकि ज्यादातर लोगों के पास कम ही होता है, तो आप वॉक के एक स्तर पर आकर अटक जाते हैं. तो ऐसे में इस स्थि‍रता को तोड़ने के लिए आप दौड़ना (Switch from walking to running) शुरू कर सकते हैं. दौड़ना या रनिंग (Running) एक ऐसा काम हैं, जो बिना किसी उपकरण के वजन कम करने में मददगार (Lose weight without gym) है. तो अगर आप भी वॉक करते करते अब थक चुके हैं और अपनी वॉक को रनिंग में बदलना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं वॉक-टू-रन प्रोग्राम (Walk-to-Run Program) के बारे में.