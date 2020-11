Food To Lower Uric Acid: सर्दियों में बढ़ जाती है यूरिक एसिड के मरीजों की समस्या, कंट्रोल करने वाले ये फूड्स हैं अचूक उपाय!

Home Remedies For Uric Acid: सर्दियों में इन फूड्स का सेवन कर कंट्रोल करें यूरिक एसिड

खास बातें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी रिच फूड्स का सेवन करें.

सर्दियों में बढ़ जाती है गठिया और यूरिक एसिड की समस्या.

हाई यूरिक एसिड को घटाने के लिए फाइबर से भरपूर फूड्स खाएं.

Foods To Eat To Lower Uric Acid: सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी जोड़ों के दर्द और सूजन से होती है. खासकर उन लोगों को जो हाई यूरिक एसिड (High Uric Acid) से परेशान होते हैं. ठंड की वजह से गठिया के मरीजों (Arthritis Patients) को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यूरिक एसिड को कंट्रोल कररने के लिए फूड्स (Foods To Control Uric Acid) का सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है. कई फूड्स ऐसे हैं जो गठिया में जोड़ों के दर्द और सूजन (Joint Pain And Swelling) से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे फूड्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो न सिर्फ अकड़न को सूजन को दूर कर सकते हैं बल्कि यूरिक एसिड के लिए कारगर घरेलू उपाय (Effective Home Remedies For Uric Acid) साबित हो सकते हैं. सर्दियों में इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होता है.