Viral And Flu: सर्दियों में फ्लू से ऐसे करें बचाव, जानें वायरल के लक्षण, कारण और उपाय Viral And Flu: जैसे ही मौसम में बदलाव आने लगता है वैसे ही फ्लू यानि वायरल बुखार और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. आम सर्दी और फ्लू वायरस के कारण फैलते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है. वह तरीके जिनसे से आप को सर्दी और फ्लू (Cold And Flu) हो सकता है.