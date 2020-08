Vitamin D Toxicity: जरूरत से ज्यादा विटामिन डी के सेवन से होते हैं ये 5 साइडइफेक्ट्स!

Vitamin D Side Effects:: बहुत अधिक विटामिन डी रक्त में कैल्शियम के असामान्य स्तर को जन्म दे सकता है

खास बातें विटामिन डी के सेवन से कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है.

विटामिन डी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है.

सूरज की रोशनी विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है.

Side Effects Of Too Much Vitamin D: विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में फायदेमंद है. हड्डियों और दांतों के लिए विटामिन डी (Vitamin D For Teeth) बेहद जरूरी है. यह विटामिन उपभोग किए गए आहार से कैल्शियम (Calcium) के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है जो हड्डियों और दांतों के निर्माण और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अध्ययनों से यह भी पता चला है कि विटामिन डी (Vitamin D) बीमारी से लड़ने में मदद कर सकता है. यह अवसाद के लक्षणों को नियंत्रित करने में भी सहायक है. सूरज की रोशनी विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोतों (Best Sources Of Vitamin D) में से एक है. सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर आपका शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है.