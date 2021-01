Vitamin K Rich Foods: शरीर में विटामिन के की कमी से होती हैं ये समस्याएं? आज से ही करें इन फूड्स का सेवन और दूर करें कमी

Foods To Eat For Vitamin K: विटामिन के मुख्य रूप से हृदय की सुरक्षा करने में मदद मिल सकती है

How To Avoid Vitamin K Deficiency: हम जानते हैं कि विटामिन और खनिज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं. विटामिन के फायदे (Benefits Of Vitamin K) कई है और इसकी कमी से स्वास्थ्य को काफी नुकसान हो सकता है. इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी से लेकर आंखों की रोशनी (Eyesight) के लिए विटामिन ए और इम्यूनिटी और मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी, ऐसे सभी विटामिन से भरपूर आहार हमारी सेहत के लिए जरूरी है. विटामिन के (Vitamin K) एक अन्य महत्वपूर्ण विटामिन है जो रक्त के थक्के को बढ़ावा देता है और हड्डी के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के वास्तव में यौगिकों का एक समूह है, जिसमें विटामिन K1 और विटामिन K2 सबसे महत्वपूर्ण है. विटामिन के मुख्य रूप से हृदय की सुरक्षा (Vitamin K For Heart Health) के अलावा हड्डियों के स्वास्थ्य और घाव भरने को बढ़ावा देता है. विटामिन के2 इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने के लिए भी पाया गया है.