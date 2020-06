Depression: क्यों होता है डिप्रेशन, क्या हैं अवसाद के लक्षण और कारण, जानें कैसे करें डिप्रेशन का इलाज!

Ways To Avoid Depression: डिप्रेशन की स्थिति में किसी मनोचिकित्सक से मिलें और जरूरी सलाह लें.

खास बातें डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है.

डिप्रेशन के लक्षण दिखने पर मनोचिकित्सक से मिलना जरूरी है.

डिप्रेशन से बचाव के कई तरीके हो सकते हैं.

What Is Depression: जिंदगी में हर कोई कभी न कभी डिप्रेशन (Depression) का शिकार हो ही जाता है. घरेलू प्रोब्लम्स या निजी समस्याओं के साथ-साथ डिप्रेशन के कारण (Cause Of Depression) कई हैं. आजकल की बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोई इंसान अंदर से कितना परेशान है. डिप्रेशन या मनो अवसाद (Depression) एक मानसिक रोग की श्रेणी में आता है. आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी चाहे हमें पूरे दिनभर लोगों की भीड़ के बीच व्यस्त रखती हो, लेकिन कहीं न कही हमारे भीतर एक शांति लगातार घर करती चली जाती है. क्योंकि हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता है. दिनभर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है. जिसे न आप किसी को बता पाते हैं और न खुद सहन कर पाते हैं.