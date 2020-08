Weight Loss Routine: वजन घटाने के साथ बेहतर पाचन और अच्छी नींद लेने के लिए अपने रात के रुटीन में करें ये 4 बदलाव!

जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और आपकी ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाता है. शरीर को दिन के इस समय भोजन की आवश्यकता नहीं होती है. तो यहां आप अपने रात के खाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करें:

इसे फॉलो करने के लिए आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. वास्तव में, छोटी प्लेटों का उपयोग करना कुछ ऐसा है जो आपको अपने सभी भोजन के साथ करना चाहिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं. आप अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, भले ही आप एक वजन घटाने शासन पर हों. इसके लिए आपको भोजन के भाग को भी नियंत्रितत करना चाहिए.

न्यूट्रिशनिस्ट ईशी खोसला की मान्यता है कि जब तक आप 80% तक भर न जाएं तब तक आपको हमेशा खाना चाहिए. अपना भोजन करते समय, कभी भी अपने आप को असंतुष्ट न छोड़े बल्कि तब तक खाएं जब तक आपकी भूख शांत न हो जाए. खासतौर पर डिनर के दौरान खुद को ज्यादा गर्म और स्टफिंग न करें. यह वह है जो रात में वजन बढ़ाने, पाचन मुद्दों और खराब नींद का कारण बन सकता है.



Eat till you are 80% full and do not starve yourself