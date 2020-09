Weight Loss: क्या सफेद चावल खाने से पेट की चर्बी बढ़ती है? जानें क्या है White Rice और मोटापे में संबंध!

Weight Loss: सफेद चावल पचाने में सबसे आसान अनाज है: ऋजुता दिवेकर

खास बातें यह एक मिथक है कि सफेद चावल की तुलना में भूरे रंग का चावल फायदेमंद हैं.

रात के खाने में सफेद चावल खा सकते हैं और वजन बढ़ने की चिंता न करें.

चावल एक लस मुक्त अनाज है, इसे खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है.

Is White Rice Make You Fat? कई लोगों को लगता है कि सफेद चावन खाने से पेट की चर्बी और मोटापा (Obesity) बढ़ता है. कई लोगों के मन सवाल होता है, क्या सफेद चावल से वजन बढ़ता है? (Does White Rice Cause Weight Gain?). अगर यह सवाल आपके दिमाग में कई बार घुसा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं! आज इस लेख में, हम सफेद चावल के बारे में कई मिथकों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जैसे कि रात में चावल खाने से वजन बढ़ सकता है? चावल कार्ब युक्त है और अगर आप अपना वजन कम (Weight Loss) करना चाहते हैं तो चावल खाने से बचना चाहिए? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पोषण विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विशेषज्ञ रात में दाल चावल जैसे भोजन खाने की सलाह देते हैं, भले ही आप वजन कम करने वाली डाइट पर हों. यह एक मिथक है कि चावल खाने से आप मोटे हो जाएंगे (Eating Rice Can Make You Fat). ज्यादातर लोगों को यही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है!

सफेद चावल से वजन बढ़ने से जुड़े मिथक | Myths Related To Weight Gain With White Rice