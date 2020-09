Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए दिन के इस समय एक्सरसाइज करने से जल्दी मिलेगा रिजल्ट!

आदर्श रूप से, सुबह में काम करने के लिए कई नियम हैं. अपने दिन की शुरुआत सुबह करना अपने दिन के लिए अतिरिक्त घंटे जोड़ता है. दिन शुरू होने से पहले ही आप अपनी कसरत कर लेते हैं. यह आपको एंडोर्फिन की खुराक, कम तनाव और शांत दिमाग के साथ अपना दिन शुरू करने में सक्षम बनाता है.

मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला है कि जो महिलाएं सुबह-सुबह 45 मिनट तक तेज-तेज चलती थीं, वे स्वादिष्ट दिखने वाली खाद्य तस्वीरों से कम विचलित होती थीं, जबकि उनकी तुलना में वे बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करती थीं. इससे उन्हें दिन के दौरान शारीरिक रूप से सक्रिय होने में मदद मिली.

सुबह व्यायाम करने से चयापचय में सुधार हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आप पूरे दिन कैलोरी जलाते रहेंगे. इसके अलावा, यह पाया गया है कि सुबह में व्यायाम करने से आप बेहतर नींद ले सकते हैं, जैसे कि शाम को व्यायाम करने की तुलना में या कहीं भी बिस्तर के समय के करीब.

Exercising in morning can help you sleep well at night