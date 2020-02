खास बातें अक्‍सर पूछा जाता है क‍ि दिन में क‍ितने कदम चलना चाहिए. एक दिन में 10,000 कदम चलना कितना प्रभावी है? दिन में 10,000 कदम चलना व्‍यायाम या वर्कआउट का विकल्‍प नहीं हो सकता.

Weight Loss Tips: अक्‍सर पूछा जाता है क‍ि दिन में क‍ितने कदम चलना चाहिए (How Much Should You Walk Per Day). क्‍या एक दिन में 10,000 कदम चलना ठीक है (10,000 steps a day), दिन भर में 10 हजार कदम चलना कम है या ज्‍यादा (Too low? Too high?). अगर आप भी इस बात पर दुव‍िधा में हैं क‍ि एक दिन में कितना चलना चाहिये (Average Steps Per Day) तो यह लेख आपके लिए है. इस बारे में हम आपसे पूछ सकते है क‍ि क्या आपने आज अपने 10,000 कदम पूरे कर लिए हैं? एक दिन में 10,000 कदम चलना कितना प्रभावी है? अगर इस तरह के सवाल आपको काफी समय से खटक रहे हैं, तो आप सही जगह पर है. एक दिन में 10,000 कदमों को पूरा करना निश्चित रूप से आपके लिए जरूरी है कि आप गतिशीलता बने रहें. अपने दैनिक कार्यों को आराम से पूरा करें. फिटनेस विशेषज्ञों का मानना है क‍ि आप अगर आप दिन में 10,000 कदम चल लेते हैं तो यह आपको सेहतमंद रखने में मददगार हो सकता है. लेक‍िन एक्‍सपर्टस का मानना है कि दिन में 10,000 कदम चलना क‍िसी भी तरह से व्‍यायाम या वर्कआउट का विकल्‍प नहीं हो सकता.

तेजी से वजन कम करना चाहते हैं और इसके लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो यह एक अच्‍छा कदम है. लेक‍िन वजन घटाने के लिए कुछ लोग एक्‍सरसाइज का सहारा भी लेते हैं. अक्‍सर वजन घटाने के लिए डाइट और एक्‍सरसाइज (workout) दोनों ही मिल कर अच्‍छे रिजल्‍ट मिलते हैं. लेकिन क्‍या आप जानते हैं क‍ि चलने से भी आप वजन कम कर सकते हैं और असल में चलना या वॉक करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्‍छा है. अब सवाल यह उठता है एक दिन में 10000 कदम चलना क्या वाकई आपकी सेहत के लिए अच्‍छा है या यह वजन कम करने में मददगार है. एक दिन में 10,000 कदम चलना क्या वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है? चलिए जानते हैं-

Weight loss tips: ए‍क दिन में कितने कदम चलना है जरूरी (Are 10,000 steps in a day equivalent to a day's workout?)

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, जॉन अब्राहम, शमिता शेट्टी जैसी हस्तियों को ट्रेनिंग देने वाले फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना का कहना है क‍ि दिन में 10 हजार कदम चलना क‍िभी भी तरह से आपके नियमित व्‍यायाम का विकल्‍प है.

दिन में 10, 000 कदम चलना आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रखने के लिए अहम है.



लेकिन 10,000 कदम चलना एक कसरत के रूप में नहीं गिना जाता है, वह जोर देकर कहते हैं. "हां, यह कहना गलत नहीं होगा क‍ि दिन में दस हजार कदम चलना बहुत अच्‍छा है, जो फिर से, शरीर की जरूरत है. इस बात पर ध्‍यान देने की जरूरत है क‍ि अगर आपको उठने और बैठने, पीठ दर्द आदि जैसी बुनियादी गतिविधियों को करने में कठिनाई का महसूस होती है, तो इसका मतलब है कि आपकी जीवन शैली बहुत गतिहीन है और आपको रहने की जरूरत है शारीरिक रूप से सक्रिय और कम से कम 10,000 कदम चलने ही चहिए. '' चन्ना बताते हैं.

हालांकि, ऐसे स्‍थान पर नियमित वॉक करना अक्‍सर मुश्किल होता है जब आप किसी ऐसी जगह रहते है जहां वॉक करने के लिए जगह न हो. ऐसे में आप यह विकल्‍प चुन सकते हैं क‍ि आप अपने काम तक जाने के लिए पब्‍ल‍िक ट्रांस्‍पोर्ट का इस्‍तेमाल करें. अपनी गाड़ी से जाना कम करें और उसे पार्किंग में छोड़ें. अगर आपका ऑफ‍िस इतनी दूर है क‍ि आप वहां तक पैदल जा सकते हैं तो कोश‍िश करें क‍ि ऑफ‍िस तक पैदल ही चले जाएं. इस तरह आप कुछ पैसे भी बचाएंगे और सेहत भी कमाएंगे.

तो अहम लाइन क‍ि हर किसी को दिन में कम से कम 10,000 कदम चलने चाहिए पर आते हैं, तो यह आपको कई परेशानियों से बचा सकती है जैसे बॉडी पेन या थकान वगैरह. और आपको नियमित रुटीन में सक्र‍िय बनाए रखती है.



अल्टिमेट एक्ससेल के फिटनेस विशेषज्ञ और संस्थापक किडी कौल कहते हैं, "10,000 कदम लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होने के लिए, बैठने से छोटे ब्रेक लें, और थोड़ी देर के लिए चलें. आप मौके पर जॉगिंग भी कर सकते हैं. शायद, कुछ डांस मूव्स आदि अपने 10,000 कदम एक दिन के लक्ष्य को मज़ेदार और उद्देश्यपूर्ण मानें! ”

10,000 steps in a day: थोड़ी देर के लिए चलें. आप मौके पर जॉगिंग भी कर सकते हैं



वह आगे कहती हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस लक्ष्य को हासिल करना आपको लिए अच्‍छा होगा और यह आपके शरीर को एक्‍ट‍िव रखने में मदद करेगा.

"शारीरिक गत‍िविधि की कमी आज मोटापे और बीमारियों का मुख्य कारण है. एक औसत व्यक्ति, अब, पर्याप्त नहीं चलता है, और यह आपके शरीर को गति में रखने का एक अच्छा तरीका है," वह बताती हैं.

लक्ष्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आप अपनी दिनचर्या में कुछ शक्ति प्रशिक्षण चालें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वैट्स, पुश-अप्स और शरीर का वजन बढ़ाने वाले व्यायाम. कौल कहते हैं, ये पूरे दिन एक अच्छी मुद्रा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

(व‍िनोद चन्‍ना फिटनेस और न्‍यूट्रिशन एक्‍सपर्ट हैं.)

(किडी कौल फिटनेस एक्‍सपर्ट हैं.)

अस्वीकरण : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता.

