Weight Loss: स्टेप काउंट को बढ़ाने के लिए फिटनेस ट्रेनर से जानें 5 आसान और कारगर तरीके, तेजी से बर्न होंगी कैलोरीज!

Weight Loss: अपना स्टेप काउंट बढ़ाने के लिए हमेशा लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का सहारा लें

खास बातें अधिक चलने के लिए अपने फोन पर अलार्म सेट करें.

अपनी गाड़ी को अपने गंतव्य से दूर पार्क करें.

अपने दोस्तों के साथ टहलने जाएं.

Is Walking Good For Weight Loss: क्या आप अपने स्टेप काउंट बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ठीक है, आप अकेले नहीं हो. घर से काम करने और बाहर जाने से बचने की कोशिश के साथ, अपने स्टेप की दैनिक गिनती (Daily Count Of Step) पूरी करना मुश्किल हो सकता है. अपने दैनिक कदमों की संख्या में वृद्धि कैसे करें? (How To Increase Step Count) यह काफी सामान्य प्रश्न है, फिटनेस ट्रेनर कायला इटिनेस कहते हैं. "मुझे पता है कि आपके कदम बढ़ाना वास्तव में कठिन हो सकता है! पैदल चलने के फायदे कई हैं. बहुत से लोगों को लंबे समय तक चलने का समय नहीं मिलता है जिससे आप हर दिन 10,000 कदम तक पूरे कर पाएं और मुझे पता है कि आप में से कई घर या ऑफिस में काम करते हैं." आपको ज्याजा चलने का मौका नहीं मिलता. "वह अपने इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में लिखती हैं.

आप अपने दैनिक कदम की गिनती कैसे बढ़ा सकते हैं | How You Can Increase Your Daily Step Count