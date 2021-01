Weight Loss Tips: क्या रात को इतने बजे के बाद भोजन करने से वजन बढ़ता है? जानें किस समय करना चाहिए डिनर?

Weight Loss: देर रात खा सकते हैं, लेकिन दिन में कम भोजन करें: नमामी अग्रवाल

खास बातें रात को देर रात खाएं, लेकिन भाग नियंत्रण का ध्यान रखें.

वजन घटाने के लिए आपका कुल कैलोरी सेवन और व्यायाम मायने रखता है.

अपने अंतिम भोजन और बिस्तर के समय के बीच कम से कम दो घंटे का अंतर रखें.

Why Do You Gain Weight At Night?: क्या आपने सुना है कि किसी को दिन के एक निश्चित समय में भोजन नहीं खाना चाहिए या इससे आपका वजन (Weight) बढ़ सकता है? आपने कई बार सुना होगा कि वजन बढ़ाने से बचने के लिए आपको शाम 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए. क्या देर रात खाने से वजन बढ़ता है? (Late Night Eating Cause Weight Gain?) चलो पता करते हैं. यह एक आम धारणा है. हमारे शरीर को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है, न केवल जब हम जागते हैं, बल्कि जब हम आराम करते हैं तब भी. देर रात खाने के बाद जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में रक्त को प्रसारित करने, फेफड़े के कामकाज में सहायता करने और हमारे दिमाग को एनर्जी देने के लिए कैलोरी बर्न रही होती है. इसलिए, जब वजन बढ़ने या घटाने की बात आती है, तो यह दिन में किसी समय भोजन करने पर निर्भर नहीं है बल्कि आप क्या खा रहे हैं इस बात पर गौर करना ज्यादा जरूरी है.

क्या देर रात भोजन करना हेल्दी है? | Is It Healthy To Eat Late Night?