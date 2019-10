Weight Loss Tips: तेजी से घटाना है वजन, तो सुबह-सुबह भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां

Weight Loss Tips: वजन कम करने के लिए घरेलू उपाय (Lose Weight Naturally) आप अक्सर तलाशते रहते हैं तो आपको वजन कम करने के लिए भोजन को संतुलित करना चाहिए. वजन कम करने के सबसे उत्तम उपाय (Weight Loss) होता है सही व्यायाम और डाइट का पालन (Weight Loss Diet) करना. वजन कम कैसे करें (How to Lose Weight) यह एक मुश्किल सवाल तो है, लेकिन अगर आपने इसके लिए सही तरीके को अपनाया तो आप इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब पा सकते हैं और हां, वजन भी कम कर सकते हैं. कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कैसे 2 सप्ताह 10 किलो कम करें या तेजी से वजन कम (Lose Weight) करने के लिए क्या करें. तो हम आपको बता दें कि वजन कम होना एक प्रक्रिया है जिसे समय और आपकी शरीर की जरूरतों के हिसाब से होने देना चाहिए. शरीर की कार्यप्रणाली के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं. इसलिए कैसे 7 दिनों में 10 किलो वजन कम करें जैसे जुमलों के फेर में आने से बचें और सही आहार और व्यायाम (Best Weight Loss Exercise) को चुनकर. मोटापा कम करने के आयुर्वेदिक उपाय भी अपनाए जाते हैं. लेकिन वजन घटाने के लिए व्यायाम एक उत्तम तरीका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन कम करने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदल कर भी तेजी से वजन कम कर सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसी 4 आदतों के बारे में जिनको बदल कर आप वजन तेजी से कम कर सकते हैं-

देत तक सोते रहना :

ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग देर तक सोते हैं. लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठने की आदत अपनाएं. सुबह की धूप आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. सुबह उठें और धूप सेकें. इसके लिए आप पार्क में जाकर हल्की वॉक भी ले सकते हैं. यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा. तो अगर आप भी अब तक देर से सोने की आदत के साथ वजन कम करना चाह रहे थे तो इसे छोड़ कर हेल्दी आदत अपनाएं.

नाश्ता न करना

अक्सर लोगों को लगता है कि वे भूखे पेट वजन कम कर सकते हैं. लेकिन यह सही नहीं है. वजन कम करने के लिए अगर आप अपना नाश्ता छोड़ रहे हैं तो आप वजन कम नहीं कोई बीमारी पा सकते हैं. इसलिए कभी भी वजन कम करने के लिए खाना न छोड़ें बल्कि सही आहार लें.

सुबह सुबह क्या पीएं :

सुबह-सुबह पानी पिने की सलाह हर कोई देता है. लेकिन फिर भी लोग पानी छोड़कर कैफीन का स्रोत जैसे चाय को अपनाते हैं. यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं. अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो सुबह नियम रूप से पानी पीएं.

एक्सरसाइज का गलत तरीका

ऐसा देखा गया है कि वजन कम करने के लिए लोग रोज एक्सरसाइज करने लग जाते हैं. जबकि यह सही नहीं. आपको अपने शरीर को रिलेक्स भी कराना चाहिए. और तो और कुछ लोग तो खाली पेट ही एक्सरसाइज करते हैं, यह आपके शरीर से शायद वजन कम कर दे, लेकिन यह आदत आपके शरीर को कमजोर भी बना सकती है. तो अगर आप भी सुबह उठकर खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो इस आदत को बदलें.

नोट: अपने व्यायाम या आहार में किसी भी तरह का बदलाव अपनें विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के बिना न करें.

