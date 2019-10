Weight Loss Tips: तेजी से वजन कम करने के लिए खाने के बाद भूलकर भी न करें ये 5 काम

अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं, तो यकीनन आप वजन कम करने के लिए भोजन भी उसी तरह का ले रहे होंगे. वजन कम कैसे करें यह बात महज आपके जिम जाने या डाइट को फॉलो (Weight Loss Diet) करने से नहीं पता चल सकती. मोटापा घटाना या वजन कम करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको सही तरीके से चीजो को प्लान करना होगा. अगर आप वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज (Weight Loss Exercise) कर रहे हैं, लेकिन वेट लॉस डाइट को फॉलो नहीं कर रहे या फिर ऐसी डाइट नहीं ले रहे जो वजन कम करने में आपकी मदद करे, तो यह उतना फायदेमंद नहीं होगा. वजन कम करने के लिए हेवी एक्सरसाइज (Heavy Exercise) कैसे करें इसके साथ ही साथ यह भी बहुत मायने रखता है कि आप सही आहार और आराम ले रहे हैं या नहीं. पर क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाजइ और खाने के साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद (How to Lose Weight Fast) कर सकती हैं. और तो और आपकी कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो वजन कम करने की राह में परेशानी पैदा कर सकती हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उन 5 आदतों के बारे में जो आपको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं (Do and don'ts after meal) करनी चाहिए, क्योंकि ये तेजी से वजन कम करने की राह में बन सकती है रोड़ा...

Weight Loss: 6 टिप्स जिससे त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेगा वजन!

तेजी से वजन कम करने के लिए खाने के बाद न करें ये काम | Weight loss: Things you should never do after eating

1. खाने के तुरंत बाद न सोएं

जी हां, ऐसा कौन है जो यह शिकायत नहीं करता कि खाने के बाद उसे बहुत तेज नींद आती है... अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, तो आज से ही अपनी इस आदत को छोड़ दें. असल में जो आप खाते हैं उसे पचने के लिए आपके शरीर को समय चाहिए होता है. और अगर आप खाने के बाद सो जाते हैं तो पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, जिससे गैस और आंतों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है. जो वजन को बढ़ाने में या कम करने की प्रक्रिया को सुस्त कर सकता है.

नाभि में क्यों लगाते हैं तेल, ये होते हैं 7 फायदे!

दही और योगर्ट वजन घटाने और हड्डियों के लिए हो सकते हैं लाभदायक, जानें दोनों का फर्क और फायदे

Weight loss: वजन कम करने के लिए भोजन को सही तरह से संतुलित करें.

Exercise Benefits: वजन घटाने के अलावा ये 6 फायदे देता है नियमित व्यायाम

2. खाने के तुरंत बाद न पीएं ठंडा पानी

हो सकता है कि आपको अजीब लगे कि हम आपको पानी या ठंडा पानी पीने से मना कर रहे हैं. लेकिन यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं. खाने के बाद ठंडा पानी आपके पाचन के लिए ठीक नहीं. यह पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है.

Weight Loss: तेजी से वजन घटाने के लिए करें ये एक्सरसाइज, जानें और भी फायदे

3. खाने के बाद बैठे न रहें

एक बार जब आप अपना खाना खत्म कर लेते हैं, तो डाइनिंग टेबल से उठ जाएं. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि आप अतिरिक्त कैलोरी खा लें.

4. खाने के तुरंत बाद न पिएं सिगरेट

पहली बात तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात कि खाने के बाद तो बिलकुल नहीं करनी चाहिए. एक्सपर्ट्स के अनुसार खाने के ठीक बाद स्मोक करना दस गुना खतरनाक हो सकता है.

Weight Loss: क्या मीठा खाकर भी वजन घटा सकते हैं? जानें यहां

5. खाने के तुरंत बाद न नहाएं

कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से आते हैं और बहुत भूखे होते हैं. ऐसे में आप पहले खाना खाते हैं और फिर नहाने के लिए जाते हैं. लेकिन यह ठीक नहीं. आपको खाने के तुरंत बाद नहाने से बचना चाहिए. असल में नहाने से आपके अंगों के ब्लड फ्लो पर प्रभाव पड़ता है जो पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है.

नोट: अपने व्यायाम या आहार में किसी भी तरह का बदलाव अपनें विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह के बिना न करें.

और खबरों के लिए क्लिक करें.

Weight Loss: ये दालें वजन कर सकती हैं कम, जानिए क्या हैं स्वास्थ्य लाभ

Weight Loss: वजन कम करने से टाइप 2 डाइबिटीज में मिल सकती है मदद, जानें वजन घटाने के सबसे असरदार तरीके