Early Signs of Diabetes: मधुमेह या डायबिटीज के शुरुआती लक्षण, जिन्हें नहीं करना चाहिए नजर अंदाज

What are the early signs of diabetes? जैसा कि कहा जाता है कि डायबिटीज साइलेंट किलर है. यह हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता. जब पता चलता है तो कई बार बहुत देर हो जाती है. डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड शुगर का स्तर एक घातीय दर पर बढ़ जाता है. यह तब हो सकता है जब अग्न्याशय इंसुलिन छोड़ने की अपनी क्षमता खो देता हैं या शरीर इंसुलिन फ़ंक्शन का जवाब देने में असमर्थ होता है. इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर (Blood Sugar) के स्तर को विनियमित करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है. इंसुलिन उत्पादन और फंगक्शन के लिए समृद्ध आहार और खाद्य पदार्थ डायबेटिक्स रोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अपने नियमित भोजन में थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं. डायबिटीज लेवल, डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज डाइट, डायबिटीज की दवा, डायबिटीज आहार से जुड़ी बहुत सी जानकारियां लोग तलाशते रहते हैं. अगर आप भी इस बात को लेकर चिंता में हैं और डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन की तलाश करते हैं, तो आपको इस लेख में उपयोगी जानकारी मिलेगी. डायबिटीज (Early Signs of Diabetes) के लिए सही आहार लेना बहुत जरूरी है. आपको यह पता होना चाहिए कि डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं. शुगर या मधुमेह (Diabetes) मरीज़ के ब्लड शुगर के स्तर के आधार पर पहचाना जाता है. तो सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं. चलिए एक नजर देखते हैं डायबिटीज के 7 शुरुआती लक्षणों के बारे में-

1. बहुत ज्यादा और बार बार प्यास लगना: डायबिटीज रोगी को बार-बार प्यास लगने की शिकायत हो सकती है. तो अगर अचानक से आपकी प्यास बढ़ गई है, तो यह एक लक्षण हो सकता है.

2. बिना कुछ किए भी थकान महसूस होना : डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों में आपको थकान महसूस हो सकती है. अगर आपको लगता है कि आप थकान महसूस कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं.

3. वजन का अचानक से या तेजी से कम हो जाना : डायबिटीज होने पर अचानक वजन कम हो जाता है. तो अगर आपका वजन तेजी से कम हुआ है तो यह गौर करने वाली बात है.

4. चोट को भरने में समय लगना या चोट का न भरना : डायबिटीज का यह लक्षण आपको काफी साफ तस्वीर दे सकता है. अगर चोट जल्दी नहीं भरती या भरती ही नहीं है. तो जांच कराएं.

5. बार-बार पेशाब आना : डायबिटीज होने पर बार-बार पेशाब आता है. ज्यादा मात्रा में शुगर होने पर यह पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसके बार-बार पेशाब लगने लगता है.

6. बार-बार भूख लगना : एक ओर जहां डायबिटीज के मरीज का वजन कम होता है वहीं दूसरी ओर भूख बढ जाती है.

7. नजर कमजोर होना : मधुमेह रोग के लक्षणों में से एक है नजरों का कमजोर होना. अगर आजकल आपको ऊपरी लक्षणों के साथ ही साथ देखने के लिए आंखों पर ज़ोर डालना पड रहा है तो तुरंत जांच कराएं.

