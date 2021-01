क्या है एवियन इन्फ्लूएंजा या Bird Flu? इंसानों में कैसे फैलता है ये वायरस? क्या आप चिकन और अंडे खा सकते हैं?

Avian Influenza Or Bird Flu: लगातार पिछले कुछ दिनों में हो रही रहस्यमयी मौतों से सनसनी फैली है.

खास बातें बर्ड फ्लू से अबतक 5 राज्यों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है.

क्या बर्ड फ्लू मानव में भी फैल सकता है? यहां है जवाब.

देश के अलग-अलग हिस्सों में पक्षियों की रहस्यमयी मौत से हर कोई हैरान है.

Avian Influenza Or Bird Flu: देश के अलग-अलग हिस्सों में पक्षियों की रहस्यमयी मौत से हर कोई हैरान है. मरने वाले पक्षियों में न एक प्रजाति के पक्षी हैं और न ये एक विशेष क्षेत्र की घटना है. उदाहरण के तौर पर देश के नॉर्थ क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कुछ जंगली कलहंसों की रहस्यमयी मौत हुई है, वहीं भारत के पश्चिम और मध्य क्षेत्र के दो राज्यों राजस्थान और मध्यप्रदेश में कौवों की मौत (Death Of Crows) हो रही है. इसके साथ ही साउथ के डाउन साइड केरल में बत्तख और हरियाणा में पोल्ट्री बर्ड्स (Poultry Birds) की लगातार पिछले कुछ दिनों में हो रही रहस्यमयी मौतों से सनसनी फैली है. मरने वाले पक्षियों की जांच में अथॉरिटी ने पाया कि सभी पक्षी एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित थे, जिसको आम बोलचाल में बर्ड फ्लू भी कहा जाता है. बर्ड फ्लू क्या है? (What Is Bird Flu), यह कैसे फैलता है? और क्या बर्ड फ्लू इंसानों को संक्रमित कर सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं.

एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू क्या है? | What Is Avian Influenza Or Bird Flu?