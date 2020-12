क्या है मोतियाबिंद, किन लोगों को होता है? डॉक्टर से जानें Cataracts के लक्षण, कारण, इलाज के साथ इसके बारे में सबकुछ

Cataracts: मोतियाबिंद से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए यहां पढ़ें

खास बातें मोतियाबिंद क्या है और इसका इलाज क्या है?

यहां जानें डॉक्टर मोतियाबिंद से जुड़े हर सवाल का जवाब.

भारत में 90 लाख से लेकर एक करोड़ बीस लाख लोग दोनों आंखों से नेत्रहीन है.

All About Cataract: ब्लाइंड कैपिटल ऑफ दी वर्ल्ड! कैसा लगा सुनकर आपको. कैसा लगेगा अगर हम आपको कहेंगे कि यहां भारत की बात की जा रही है. जरा सोचिए किसी बीमारी का इस स्तर पर होना कि इतना बड़ा देश उसकी कैपिटल बन जाए. वह भी तब जब मोतियाबिंद का इलाज (Treatment Of Cataract) मौजूद हो. भारत में 90 लाख से लेकर एक करोड़ बीस लाख लोग दोनों आंखों से नेत्रहीन है, हर साल मोतियाबिंद के 20 लाख नए मामले सामने आते हैं. हमारे देश में 62.6 प्रतिशत नेत्रहीनता का कारण मोतियाबिंद है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2003 से भारत में मोतियाबिंद के कारण (Causes Of Cataract) होने वाली नेत्रहीनता में 25 प्रतिशत की कमी आई है. लेकिन क्या जागरूकता उस स्तर पर है कि इसे शून्य किया जा सके.