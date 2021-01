Hernia क्या है? हर्निया के लक्षण, कारण इलाज और बचाव के साथ डॉक्टर से जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब

Hernia का एकमात्र इलाज सर्जरी ही है, इसे दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता है

Hernia Symptoms And Treatment: हर्निया को लेकर लोगों में बहुत कम जागरूकता होत होती है. कई लोगों को पता नहीं होता है कि हर्निया क्या होता है? (What Is Hernia) हर्निया एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन कई लोग हर्निया के कारण (Cause Of Hernia) और लक्षणों को समझने में देर कर देते हैं. कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि हर्निया का इलाज (Treatment Of Hernia) सिर्फ ऑपरेशन ही है. हर्निया की समस्या तब उत्त्पन्न होती है जब पेट में से कोई अंग या मांसपेशी या ऊतक किसी छेद की सहायता से बाहर आने लगता है. उदाहरण के लिए, बहुत बार आंत, पेट की कमजोर दीवार में छेद करके बाहर आ जाती हैं. पेट में हर्निया होना सबसे आम हैं, लेकिन यह जांघ के ऊपरी हिस्से, बीच पेट में और ग्रोइन क्षेत्रों (पेट और जांघ के बीच का भाग) में भी हो सकता है. यह समस्या स्त्री या पुरुष, किसी को भी हो सकती है. जब इंसान के पेट की मसल कमजोर हो जाती है या कोई डिफेक्ट पैदा हो सकता है तब हर्निया की समस्या हो सकती है. ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर्निया के लक्षणों (Symptoms Of Hernia) को पहचानें.