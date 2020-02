Symptoms And Causes: इन 5 बीमारियों के लक्षण और कारण महिलाओं और पुरुषों में नहीं होते एक जैसे! जानें कैसे पहचाने बीमारी Symptoms And Causes: आपको लगता होगी कि पुरुष और महिलाओं में बीमारियों के लक्षण (Symptoms Of Diseases In Men And Women) और कारण एक जैसे होते हैं, लेकिन कई बीमारियों में ऐसा नहीं होता है कुछ बीमारिया ऐसी हैं जिसके लक्षण पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग हो सकते हैं.