Gluten-Free Diet: क्या बाजरे की रोटी गेहू की रोटी से ज्यादा हेल्दी होती है? जानें क्या कहते हैं न्यूट्रिशनिष्ट

गेहूं की रोटियां उन लोगों द्वारा पसंद नहीं की जा सकती हैं जो लस के प्रति संवेदनशील हैं

खास बातें ग्लूटन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है.

लस असहिष्णुता वाले लोग इसे खाने पर अपच का अनुभव कर सकते हैं.

रागी, बाजरा और ज्वार लस मुक्त अनाज है.

Which Is Better Wheat Roti Or Bajra Roti?: क्या आप रागी, बाजरे और ज्वार से बनी रोटियां पसंद करते हैं. और गेहूं की रोटियों को? ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या बाजरे की रोटी गेंहू की रोटी (Wheat Roti) से हेल्दी होती है? इसके साथ ही ये सावल भी आम है कि दोनों में से ग्लूटेन फ्री आटा (Gluten Free Flour) कौन सा होता है? न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा अपनी पसंद साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लेती हैं. अपने आईजीटीवी में, वह कहती है कि शोध ग्लूटेन को अनहेल्दी बताते हैं. आंत के अस्तर पर लस के प्रभाव के बारे में ये अध्ययन किया गया है और अध्ययन सुझाव देते हैं कि ग्लूटेन आंत या आंतों के पारगम्यता पर असर डालता है. यह उन लोगों में हो सकता है जिन्हें सीलिएक रोग नहीं है. हालांकि, इस विषय पर सबूत बढ़ रहे हैं लेकिन परिणाम अभी भी निर्णायक नहीं हैं.

लस क्या है? | What Is Gluten?