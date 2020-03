Coronavirus को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ ने शुरू किया #SafeHands Challenge; जानें क्यों जरूरी है हाथ धोना?

खास बातें कोरोनावायरस के प्रभाव से लड़ने के लिए हाथ धोना जरूरी है. साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं. सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर भी कोरोनावायरस से बचाव किया जा सकता है.

Coronavirus Outbreak: कोरोना वायरस की पहली बार 2019 दिसंबर में पहचान की गई थी. यह वायरस अब दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर चुका है. कोरोना वायरस (Coronavirus) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है. भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus In India) से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 135 के पार चला गया है. कोरोना वायरस से बचाव (Prevention Of Coronavirus) के लिए ज्यादा से ज्यादा सावधानियों पर गौर किया जा रहा है. माना जा रहा है कि हाथों पर मौजूद वायरस से छुटकारा पाने के लिए बार-बार हाथ धोने जरूरी हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए और स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफहैंड्स चैलेंज की शुरुआत की है. डब्ल्यूएचओ ने लोगों को चुनौती में शामिल होने और हाथ धोने के वीडियो शेयर करने के लिए कहा है.

Coronavirus: डब्ल्यूएचओ ने शुरू किया #SafeHands Challenge

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक वीडियो शेयर कर लोगों को सेफ हैंड चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है. वीडियो में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घिबेयियस ने उल्लेख किया है कि ऐसे कई व्यावहारिक उपाय हैं जिनसे आप नए कोरोनोवायरस से खुद को बचा सकते हैं. साबुन और पानी या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर का उपयोग कर आप अपने हाथों पर मौजूद वायरस को खत्म कर सकते हैं. वीडियो में उन्होंने हाथ धोने के सही तरीके को भी समझाया. "आप भी कहीं भी सुरक्षित और साफ हाथ रख सकते हैं. घेब्रेयसस कहते हैं कि अब मैं दुनिया वालों को कह रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ सेफ हैंड्स चैलेंज कोरोनावायरस के लिए तैयार होने के लिए है"

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including ???? washing with ???? & ???? or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean ???? to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your ???? washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020

एक अन्य ट्वीट के जरिए उन्होंने दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और प्रियंका चोपड़ा ( Priyanka Chopra) जैसी हस्तियों को भी सेफहैंड चैलेंज लेने के लिए नामांकित किया है.

I now nominate:@deepikapadukone@priyankachopra@Schwarzenegger@CTurlington

to take the #SafeHands challenge by sharing their video & calling on at least another 3 people to join us! Together, we can beat #COVID19! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020

हाथ धोना क्यों जरूरी है? (Why Hand Washing Is Important?)

अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में स्वस्थ व्यकित आता है तो कोरोनावायरस संक्रमित बूंदों से फैल सकता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के छींकने पर उसके हाथों पर नमी और वायरस आ जाता है ऐसे में जब स्वस्थ व्यक्ति उस व्यक्ति से हाथ मिलाता है या किसी भी तरह से संपर्क में आता है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमण होने का खतरा रहता है.

Coronavirus: नियमित रूप से साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करते रहें



डब्ल्यूएचओ आपसे आग्रह करता है कि आप साबुन और पानी से नियमित रूप से और अच्छी तरह से हाथ धोएं या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर से हाथ रगड़ें. अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल-आधारित सैनिटाइजर से हाथ रगड़ना वायरस से बचा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

